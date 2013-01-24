مع مرور الوقت، قد تتشكل طبقة كلسية في أجهزة القدر البخاري للملابس. وكلما ازدادت نسبة المعادن في المياه، تشكلت الترسبات الكلسية وتصلّبت بسرعة أكبر ما لم يتم تنظيفها. وبالتالي يمكنك منع حدوث بعض المشاكل مثل ظهور البقع البيضاء / البنية على الملابس وتحوّل لون المياه إلى بني وتسرّب المياه، من خلال إزالة الترسبات الكلسية بانتظام. وكذلك يساهم تنظيف القدر البخاري للملابس بانتظام في الحفاظ على أفضل أداء لإخراج البخار والحفاظ على الأجهزة البخارية للملابس صالحة للاستخدام لمدّة أطول.