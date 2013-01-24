من السهل جدًا العثور على اسم القدر البخاري للملابس الذي تستخدمينه. فهو مذكور على العلبة، مثل StyleTouch Pure أو EasyTouch Plus أو Steam & Go أو غيره.
مصطلحات البحث
من السهل جدًا العثور على اسم القدر البخاري للملابس الذي تستخدمينه. فهو مذكور على العلبة، مثل StyleTouch Pure أو EasyTouch Plus أو Steam & Go أو غيره.
ننصحك باستخدام مياه منزوعة المعادن لكل أجهزة القدر البخاري للملابس من Philips، فذلك يمنع تشكل طبقة كلسية في الجهاز.
يُرجى عدم استخدام أي مياه مُساعدة على الكيّ أو معطّرة في القدر البخاري للملابس من Philips، فهي قد تتسبب بإلحاق الضرر بالمكواة أو بتعطّلها.
إذا كنت لا تعرفين أي إجراء عليك تنفيذه لإزالة الرواسب الكلسية، فيمكنك دائمًا الاطلاع على التعليمات الصحيحة في دليل المستخدم. وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة إزالة الترسبات الكلسية غير متوفرة في كل أجهزة القدر البخاري للملابس.
وإذا لم يتوفر لديك دليل المستخدم، فيُرجى تحديد رقم طراز الجهاز المذكور على المكواة المولّدة للبخار (وهو بالتنسيق التالي GCXXX). يمكنك استخدام هذا الرقم للاطلاع على كل معلومات الجهاز على موقع Philips الإلكتروني. وإذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى التواصل معنا عبر قسمخدمة المستهلك في Philips
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