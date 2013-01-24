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إزالة الترسبات

    طريقة التنظيف
    المكواة البخارية من Philips

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي المولّدة للبخار
    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي البخارية
    إزالة الترسبات الكلسية من أجهزة القدر البخاري للملابس

    المكاوي المولّدة للبخار

    المكاوي البخارية

    أجهزة الكيّ بواسطة البخار

    طريقة التنظيف
    المكواة البخارية من Philips

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي المولّدة للبخار

    المكاوي المولّدة للبخار

    إزالة الترسبات الكلسية من المكاوي البخارية

    المكاوي البخارية

    إزالة الترسبات الكلسية من أجهزة القدر البخاري للملابس

    أجهزة الكيّ بواسطة البخار

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    رقم نوع المنتج

    يمكنك العثور على اسم المنتج على علبة القدر البخاري للملابس

     

    من السهل جدًا العثور على اسم القدر البخاري للملابس الذي تستخدمينه. فهو مذكور على العلبة، مثل StyleTouch Pure أو EasyTouch Plus أو Steam & Go أو غيره.

    ما أهمية إزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري للملابس؟

    مع مرور الوقت، قد تتشكل طبقة كلسية في أجهزة القدر البخاري للملابس. وكلما ازدادت نسبة المعادن في المياه، تشكلت الترسبات الكلسية وتصلّبت بسرعة أكبر ما لم يتم تنظيفها. وبالتالي يمكنك منع حدوث بعض المشاكل مثل ظهور البقع البيضاء / البنية على الملابس وتحوّل لون المياه إلى بني وتسرّب المياه، من خلال إزالة الترسبات الكلسية بانتظام. وكذلك يساهم تنظيف القدر البخاري للملابس بانتظام في الحفاظ على أفضل أداء لإخراج البخار والحفاظ على الأجهزة البخارية للملابس صالحة للاستخدام لمدّة أطول.

    كيفية تنظيف أجهزة القدر البخاري للملابس

    وظيفة إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا

    ProTouch ‏(GC610‏، GC612) | ‏ProTouch 2-in-1 ‏(GC617، ‏GC618)

    تتم إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا من القدر البخاري للملابس بفضل تقنية PureSteam، لذا لست مضطرةً إلى تنفيذ أي إجراء أو اتخاذ أي احتياطات. وبالتالي يمكنك استخدام الجهاز قدر ما تشائين وباستخدام المياه العادية من الحنفية.

    اطلعي على كيفية تنظيف القدر البخاري للملابس

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    وظيفة Quick Calc Release

    StyleTouch Pure ‏(GC440‏، GC442)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات

    عند استخدام القدر البخاري للملابس باستمرار، يجب تفريغه من الرواسب الكلسية مرّةً في الشهر تقريبًا، وأكثر من مرّةٍ إذا كانت المياه في محيطك تحتوي على نسبة عالية من المعادن.

     

    1. افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا (لمدّة ساعة على الأقل). 
    2. ارفعي الغطاء الذي كُتب عليه "De-Calc".
    3. احملي الجهاز فوق المغسلة وانزعي السدادة المطاطية وهزّيه بلطف لتفريغ المياه والرواسب الكلسية.
    4. ضعي السدادة والغطاء في مكانهما مجددًا.

      هام: لا تضعي مياهًا أو خلاًّ أو مواد إزالة الترسبات أو غيرها من المواد الكيميائية في القدر البخاري للملابس.

    اطلعي على كيفية تنظيف القدر البخاري للملابس

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    وظيفة Basic Rinse 

    DailyTouch ‏(GC502، ‏GC503، ‏GC504، ‏GC506)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    1. افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا (لمدّة ساعة على الأقل). 
    2. عندما يبرد الجهاز، فُكّي العمود وافصلي خرطوم البخار وأخرجي خزان المياه.
    3. أفرغي المياه من وحدة القاعدة في المغسلة وهزّي الجهاز بلطف. 
    4. املئي خزان المياه وأعيديه إلى مكانه. انتظري لمدّة 10 ثوانٍ ثم هزّ ي الجهاز وأفرغيه وكرّري هذه الخطوة مرّات متعددة. 

    اطلعي على كيفية تنظيف القدر البخاري للملابس

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    وظيفة Easy Rinse لإزالة الترسبات الكلسية 

    ClearTouch‏ (GC532‏، GC 534،‏ GC536)‏ | ClearTouch Air‏ (GC560‏، GC562‏، GC565‏، GC568)‏ | ClearTouch Essence‏ (GC535‏، GC537)‏ | EasyTouch‏ (GC499‏، GC500‏، GC507‏، GC508‏، GC509)‏ | EasyTouch Plus‏ (GC513‏، GC514‏، GC517‏، GC518‏، GC523‏، GC524‏، GC527 )

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    1. افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظري ريثما يبرد تمامًا (لمدّة ساعة على الأقل). 
    2. تأكدي من أن مستوى المياه فوق العلامة MIN. واحملي القدر البخاري فوق وعاء أو مصرف للمياه. 
    3. أديري مفتاح DE-CALC بعكس اتجاه عقارب الساعة لفكّه. يؤدي ذلك إلى تفريغ المياه والرواسب الكلسية. 
    4. بعد تفريغ المياه، ضعي مفتاح DE-CALC مجدّدًا وأديريه باتجاه عقارب الساعة لإقفاله. 

    اطلعي على كيفية تنظيف القدر البخاري للملابس

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    وظيفة Auto Clean 

    CompactTouch ‏(GC410، ‏GC420، ‏GC430)

    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات
    التعليمات

    عند استخدام القدر البخاري للملابس باستمرار، يجب إزالة الترسبات الكلسية منه مرّة كل أسبوعين.

     

    1. املئي خزان المياه وأوصليه بمصدر الطاقة بالقرب من المغسلة.
    2. وجّهي رأس القدر البخاري نحو المغسلة واضغطي باستمرار على الزر AUTO CLEAN لمدّة ثانيتين.
    3. انتظري لمدّة دقيقتين إلى أن يتوقف تشغيل القدر البخاري وينطفئ ضوء AUTO CLEAN.

    اطلعي على كيفية تنظيف القدر البخاري للملابس

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    الأسئلة المتداولة حول أجهزة القدر البخاري للملابس من Philips

    هل عليّ استخدام المياه المنزوعة المعادن أو المياه المُساعدة على الكيّ لمنع تشكل طبقة كلسية في القدر البخاري للملابس؟

    ننصحك باستخدام مياه منزوعة المعادن لكل أجهزة القدر البخاري للملابس من Philips، فذلك يمنع تشكل طبقة كلسية في الجهاز.
     

    يُرجى عدم استخدام أي مياه مُساعدة على الكيّ أو معطّرة في القدر البخاري للملابس من Philips، فهي قد تتسبب بإلحاق الضرر بالمكواة أو بتعطّلها.
    لا أعرف طراز المكواة المولّدة للبخار التي أستخدمها وكذلك إجراء إزالة الترسبات الكلسية الذي عليّ تنفيذه

    إذا كنت لا تعرفين أي إجراء عليك تنفيذه لإزالة الرواسب الكلسية، فيمكنك دائمًا الاطلاع على التعليمات الصحيحة في دليل المستخدم. وتجدر الإشارة إلى أن وظيفة إزالة الترسبات الكلسية غير متوفرة في كل أجهزة القدر البخاري للملابس.

    وإذا لم يتوفر لديك دليل المستخدم، فيُرجى تحديد رقم طراز الجهاز المذكور على المكواة المولّدة للبخار (وهو بالتنسيق التالي GCXXX). يمكنك استخدام هذا الرقم للاطلاع على كل معلومات الجهاز على موقع Philips الإلكتروني. وإذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى التواصل معنا عبر قسمخدمة المستهلك في Philips

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    إذا كانت لديك أي أسئلة أو استفسارات عن منتجات العناية بالملابس من Philips


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