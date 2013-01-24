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عالم القهوة أصبح سهلاً – مع آلات تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل من Philips

آلات تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل من Philips تجعلك تستمتع بسهولة بمجموعة متنوعة من مشروبات القهوة المعدة من حبوب القهوة المطحونة حديثاً والحليب الطازج بلمسة زر واحدة.

آلات تحضير الاسبريسو الصغيرة الحجم والأوتوماتيكية بالكامل مثالية للاستخدام اليومي. وبفضل مجموعة التخمير القابلة للإزالة، وتقنية AquaCare المدمجة، أصبح من السهل الاعتناء بالآلة وتنظيفها. عالم القهوة أصبح سهلاً.
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Philips LatteGo 5400

آلة تحضير الاسبريسو Philips 3200 Series LatteGo

مع آلة تحضير الاسبريسو Philips 3200 LatteGo، يمكنك تحضير 5 أنواع مختلفة من مشروبات القهوة اللذيذة باستخدام الحبوب الطازجة والحليب.

يتميّز نظام LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية، فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين فقط - يمكن تنظيفه في المغسلة بمياه الحنفية أو في غسالة الصحون.

تمتع بأنواع مختلفة من القهوة الكريمية ذات القوام الحريري، مثل اللاتيه ماكياتو والكابوتشينو، بلمسة زر واحدة.

استمتع بتحضير القهوة دون عناء - بفضل فلتر AquaClean المدمج، يمكنك تحضير  ما يصل إلى 5000 كوب* من القهوة دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة.

استمتع بتحضير 20,000 كوب من القهوة بفضل المطحنة المصنوعة 100% من السيراميك.

Philips LatteGo 5400

آلة تحضير الاسبريسو Philips 3200 Series LatteGo

مع آلة تحضير الاسبريسو Philips 3200 LatteGo، يمكنك تحضير 5 أنواع مختلفة من مشروبات القهوة اللذيذة باستخدام الحبوب الطازجة والحليب.

يتميّز نظام LatteGo بسهولة تنظيف استثنائية، فهو خالٍ من الأنابيب ومؤلف من قطعتَين فقط - يمكن تنظيفه في المغسلة بمياه الحنفية أو في غسالة الصحون.

تمتع بأنواع مختلفة من القهوة الكريمية ذات القوام الحريري، مثل اللاتيه ماكياتو والكابوتشينو، بلمسة زر واحدة.

استمتع بتحضير القهوة دون عناء - بفضل فلتر AquaClean المدمج، يمكنك تحضير  ما يصل إلى 5000 كوب* من القهوة دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة.

 

استمتع بتحضير 20,000 كوب من القهوة بفضل المطحنة المصنوعة 100% من السيراميك.

*بناءً على اختبار المستهلك في ألمانيا لماكينات الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل (2018)

**عند استبدال الفلتر ثماني مرات. تعتمد فترة الاستبدال على اختيار المشروب وعدد عمليات الشطف / التنظيف.
Philips 3200

استمتع بفوائد آلة تحضير الاسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل، كوباً بعد كوب

أنظمة حليب مختلفة
أنظمة حليب مختلفة
Various milk systems

أنظمة حليب مختلفة
 

مع جهاز صنع الرغوة التقليدي (panarello)، يمكنك صنع رغوة الحليب يدوياً من خلال وضع فوهة جهاز صنع الرغوة في الحليب. أما جهاز صنع الرغوة الأوتوماتيكي فيقوم بسحب الحليب عبر أنبوب خاص مباشرة من وعاء الحليب (مثلاً علبة الحليب أو إبريق الحليب المرفق) وصنع الرغوة أوتوماتيكياً.


يقوم إبريق الحليب المرفق بصنع رغوة الحليب أوتوماتيكياً ويتيح لك تخزينه بشكل صحي في الثلاجة. يمنحك نظام الحليب في LatteGo راحة قصوى، فهو يتألف من قطعتين فقط وخالٍ تماماً من أي أنابيب، ما يعني إمكانية غسله في ثوانٍ قليلة. الاستمتاع بكوب من القهوة لم يكن أبداً بمثل هذه السهولة.

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عالم القهوة تماما كما تحبه
عالم القهوة تماما كما تحبه
Coffee variety

مجموعة متنوعة من نكهات القهوة، تناسب جميع الأذواق

 

مع آلات تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس، يمكنك تحضير كوب القهوة المفضل لديك في أي وقت. وبحسب الطراز  الموجود لديك، يمكنك بسهولة تعديل كل من قوة القهوة وكميتها، وكمية الحليب، ودرجة الحرارة، ودرجة الطحن. استمتع بلحظاتك الخاصة مع قهوتك المفضلة المحضرّة من حبوب القهوة المطحونة حديثاً والحليب الطازج.
فلتر الماء AquaClean
فلتر الماء AquaClean
AquaClean water filter

فلتر الماء AquaClean

 

يضمن لك فلتر الماء AquaClean الحائز على براءة اختراع، ماءً صحياً ونقياً دون أي شوائب، ما يعني عدم الاضطرار إلى إزالة الترسبات الكلسية من آلة القهوة الأوتوماتيكية بالكامل لتحضير ما يصل إلى 5,000 كوب*. وإضافة إلى ذلك، وبفضل الماء المفلتر، يمكنك تحضير النوعية الأفضل من القهوة.


*With 8 filter changes. Change interval depends on beverage selection and number of rinsing and cleaning processes.
مطحنة من السيراميك النقي 100%
مطحنة من السيراميك النقي 100%
100% ceramic burr grinder

مطحنة مصنوعة 100% من السيراميك

 

على عكس مطاحن الستانلس ستيل التجارية،  فإن المطاحن مصنوعة 100% من السيراميك النقي، وهي صلبة ودقيقة للغاية، بحيث يمكن تعديل درجة الطحن بشكل فردي للحصول على النكهة الأقوى.


يتيح لك ذلك الاستمتاع بما يصل إلى 20,000 كوب من القهوة اللذيذة سريعة التحضير من خلال طحن حبوب قهوتك المفضل بلطف. مسحوق القهوة الدقيق يمنحك كوباً من الاسبريسو القوي، بينما يتيح لك مسحوق القهوة الأخشن تحضير كوب من القهوة ذات الرائحة الفواحة. يتوفر ما يصل إلى 12 نوعاً مختلفاً من المطاحن بحسب الطراز (الموديل).

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صحية بفضل مجموعة التخمير القابلة للإزالة
صحية بفضل مجموعة التخمير القابلة للإزالة
Removable brewing unit

نظافة أكيدة بفضل مجموعة التخمير القابلة للإزالة

 

إن مجموعة التخمير هي العنصر الأساسي لأي آلة تحضير قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بانتظام. تتيح لك مجموعة التخمير القابلة للإزالة الوصول بسلاسة إلى داخل الآلة وتنظيفها بسهولة عن طريق شطفها تحت الماء الجاري.

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