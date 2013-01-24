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Philips Avent

حلمة Natural

SCF045/27
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent حلمة Natural

    SCF045/27
    التصنيف الإجمالي / 5

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تم تصميم الحلمة المضلّعة الطرية والمضادة للانقباض للأطفال في طور النمو. وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تم تصميم الحلمة المضلّعة الطرية والمضادة للانقباض للأطفال في طور النمو. وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تم تصميم الحلمة المضلّعة الطرية والمضادة للانقباض للأطفال في طور النمو. وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent حلمة Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تم تصميم الحلمة المضلّعة الطرية والمضادة للانقباض للأطفال في طور النمو. وتسمح البتلات المريحة وشكل الحلمة الطبيعي بالالتقام بشكل طبيعي، ما يسهّل الجمع ما بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة باستخدام الرضّاعة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل baby-bottle-nipples

      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      • قطعتان
      • تدفق متغيّر
      • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      حلمة بتصميم مرن ومقاوم للانقباض ومضلّع

      حلمة بتصميم مرن ومقاوم للانقباض ومضلّع

      تسمح البتلات والتجويفات داخل الحلمة بالاستمتاع بالمرونة من دون الانقباض، لرضاعة متواصلة.

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لتخفيف المغص والانزعاج

      صمام مضاد للمغص ومصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة في تخفيف المغص والانزعاج.

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

      تقدّم مجموعة Natural من Philips Avent مستويات مرونة مختلفة للحلمة ومعدلات تدفق متزايدة لكل مرحلة من مراحل نمو طفلك.

      سيليكون ناعم وطري لتلبية احتياجات طفلك المتغيّرة

      حلمة طرية ومقاومة للعضّ، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات طفلك المتغيّرة أثناء نموّه.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        حلمة طرية تدفق متغير
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر

      • الوظائف

        رضاعة
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية
        • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        7صمام مضاد للمغص
        نعم
        حلمة
        بتلات فريدة ومريحة، حلمة طرية ومرنة

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          • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011