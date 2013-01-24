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رؤوس حلاقة

HQ2/11
التصنيف الإجمالي / 5
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    رؤوس حلاقة

    HQ2/11
    التصنيف الإجمالي / 5

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحفاظ على أعلى مستوى أداء لآلة الحلاقة من Philips، ننصحك باستبدال رؤوس الحلاقة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    رؤوس حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحفاظ على أعلى مستوى أداء لآلة الحلاقة من Philips، ننصحك باستبدال رؤوس الحلاقة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحفاظ على أعلى مستوى أداء لآلة الحلاقة من Philips، ننصحك باستبدال رؤوس الحلاقة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

    رؤوس حلاقة

    التجديد للحصول على نتائج أفضل

    للحفاظ على أعلى مستوى أداء لآلة الحلاقة من Philips، ننصحك باستبدال رؤوس الحلاقة كل سنتين. إكتشف كلّ المميزات

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      حادة وناعمة

      • نظام الرقع والقص Lift & Cut
      • 3 رؤوس

      تقنية الحلاقة Lift & Cut مع نظام الشفرات

      يرفع نظام الشفرات الشعيرات لقصها بطريقة مريحة تحت مستوى البشرة.

      المواصفات التقنية

      • رؤوس حلاقة

        رؤوس الحلاقة بكل حزمة
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