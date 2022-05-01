مصطلحات البحث

AR
EN
1

5000 Series Connected

Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

HD9280/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت. طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.
    -{discount-value}

    5000 Series Connected Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

    HD9280/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series Connected Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

    5000 Series Connected Airfryer السلسلة 5000 حجم XL

    طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

    اختر من بين مئات* الوجبات الشهية الموصى بها بالاستناد إلى تفضيلاتك. قم بالإقران بتطبيق NutriU، واختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer. راقب وجبتك من راحة الأريكة، فسيُعلمك التطبيق عندما تصبح وجبتك جاهزة! إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل Airfryer

      طعام صحي ولذيذ، مع الاتصال بالإنترنت.

      قم بالإقران بتطبيق NutriU لأفضل تجربة طهو

      • تقنية Rapid Air
      • 1,2 كجم، 6,2 لترات
      • أسود
      • متصل
      أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

      أفكار ملهمة يومية لوصفات جديدة بحسب تفضيلاتك

      اعثر على مئات* الوجبات الشهية التي يمكنك طهيها بواسطة Airfryer عند إقرانه بتطبيق NutriU. كلما ازداد استخدم تطبيق NutriU، ازدادت التوصيات التي تحصل عليها. يمكنك تنزيل تطبيق NutriU بسهولة من متجر Google play أو Apple Store وإقرانه بجهاز Airfryer بعد ذلك.

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

      وصفات Airfryer شهية لحياة صحية كل يوم

      اكتشف مئات* وصفات Airfryer الشهية واللذيذة والصحية والسهلة التحضير. تم تقديم معظم الوصفات في تطبيق NutriU من قِبل خبراء التغذية للطهو كل يوم.

      توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

      توجيه مفصّل لمزيد من الوصفات الدقيقة

      أطلِق العنان للشيف في داخلك وتجرأ على طهو مجموعة متنوعة من الوجبات الشهية والصحية. سيوجّهك تطبيق NutriU في كل خطوة لتتمكّن من تحضير وجبات في المنزل تحبها أنت وأفراد عائلتك، كل يوم.

      راقب عملية الطهو من هاتفك أو كمبيوترك اللوحي

      راقب عملية الطهو من هاتفك أو كمبيوترك اللوحي

      اختر وصفة وأرسلها إلى جهاز Airfryer، وراقب تقدّم عملية الطهو من راحة أريكتك. عندما يصبح الطبق جاهزًا، ستتلقّى تنبيهًا.

      متوافق مع Amazon Alexa

      متوافق مع Amazon Alexa

      إمكانية التحكّم الصوتي، يتوافق مع Amazon Alexa.

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      قلي صحي مع تقنية Rapid Air

      تقوم تقنية Rapid Air، بفضل تصميمها الذي يتخذ شكل "نجم البحر"، بتدوير الهواء الساخن لتحضير طعام شهي ومقرمش من الخارج وطريّ من الداخل، من دون إضافة أي زيت أو باستخدام كمية قليلة منه.

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

      قلي مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%*

      يستخدم جهاز Airfryer من Philips الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل حتى يصبح مقرمشًا بطريقة مثالية، مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 90%.*

      وظائف طهو 14 في 1

      وظائف طهو 14 في 1

      اكتشف عالمًا من الخيارات بفضل Airfryer من Philips: قلي وخَبز وشوي وتحمير وتجفيف وتحميص وإذابة الجليد وإعادة التسخين والمزيد غير ذلك.

      حجم XL لجميع أفراد العائلة

      حجم XL لجميع أفراد العائلة

      تم تصميم Airfryer حجم XL من Philips ليناسب كل أفراد عائلتك. فهو مزوّد بسلة سعة 1,2 كجم بالإضافة إلى صَينية سعة 6,2 لترات، لمساعدتك في طهو مجموعة متنوعة من الوجبات. حضّر لغاية 5 وجبات في دفعة واحدة لأصدقائك وأفراد عائلتك.

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      شاشة لمس مع 7 إعدادات مسبقة

      لمسة زر وتصبح جاهزًا للطهو. تتضمّن البرامج المحددة مسبقًا الوجبات الخفيفة المثلجة والبطاطس المقلية الطازجة واللحمة والسمك وأفخاذ الدجاج وقالب الحلوى وحتى الخضار المشوية.

      وظيفة حفظ السخونة

      وظيفة حفظ السخونة

      استمتع بوجبتك عندما تصبح جاهزًا. اضغط على وضع الحفاظ على السخونة وسيبقى طعامك على درجة الحرارة المثالية لغاية 30 دقيقة.

      توفير الوقت والطاقة

      توفير الوقت والطاقة

      تعمل أجهزة Airfryer من Philips بفعالية أكبر لتوفير الوقت والطاقة من خلال طهي وجبات شهية مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 70% وسرعة أكبر بنسبة تصل إلى 50% من الفرن التقليدي.****

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      سهلة الاستخدام والتنظيف

      يمكن استخدام كل القطع القابلة للفك في الجلاية. تتميّز سلة QuickClean الخاصة بجهاز Airfryer بطلاء مانع للالتصاق لعملية تنظيف سهلة. يسمح لك القلي بواسطة الهواء أيضًا بالحفاظ على منزلك خاليًا من رائحة القلي التي تتسبّبها المقلاة التقليدية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        الصين

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        0,8 م

      • المواصفات الفنية

        طول سلك الطاقة
        0،8  أمتار
        الطاقة
        2000  واط
        التشغيل الفوري/لا حاجة إلى الإحماء المسبق
        نعم
        واجهة
        رقمي
        زر الحفاظ على السخونة
        نعم
        زر الإعداد المسبق
        نعم
        البرامج
        7 إعدادات مسبقة
        تقنية Rapid Air
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        403‏ x ‏315 x ‏307  ملليمترًا
        وزن المنتج
        5.55  كلغ

      • المواصفات العامة

        منظم حراري قابل للضبط
        نعم
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم
        مقابض عازلة للحرارة
        نعم
        آمنة للاستخدام في الجلاية
        نعم
        ضوء الحرارة
        نعم
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل مدمج
        نعم
        عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        نعم
        ميزات المنتج
        • إيقاف التشغيل التلقائي
        • الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        • سهولة التنظيف: يمكن الاستخدام في الجلاية
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • QuickClean
        • تقنية Rapid Air
        • شاشة لمس رقمية
        • التحكم بالوقت
        • بدون إحماء مسبق (تشغيل فوري)
        • اتصال بشبكة Wi-Fi
        • الوصفة في التطبيق
        التقنية
        تقنية Rapid air
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        نعم
        التحكم بالوقت
        نعم
        طلاء مانع للالتصاق
        نعم
        تقنية Rapid Air المبتكرة
        نعم
        وظيفة تعيين الطهو مسبقًا
        نعم
        مسكة مريحة
        نعم
        QuickClean
        نعم
        طبقة داخلية خالية من BPA
        نعم

      • التصميم والتشطيبات

        اللون
        أسود
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم
        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        العلبة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • وظائف الطهي

        تدفق هواء مرتفع
        • • القلي
        • • التحميص
        • • الشوي
        • • الخَبز
        • • الطهي في وعاء واحد
        • • التحمير
        • • سوتيه
        • • طي المأكولات المثلجة
        • • التسخين
        • • إذابة الجليد
        • • المحافظة على السخونة
        • • التجفيف
        • • التحميص
        • • اليخنة

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • قد يختلف عدد الوصفات بحسب البلد
          • *مقارنة بمحتويات الدهون الموجودة في الدجاج واللحم عند استخدام مقلاة تقليدية ومقلاة صينية
          • ** مقارنة بالبطاطس المقلية الطازجة المحضّرة في مقلاة تقليدية من Philips
          • ***متوسط النسب المئوية استنادًا إلى قياس المختبر الداخلي مع المنتجات HD9280، وHD9650، وHD9860، وHD9270، وHD9285، وHD9252، وHD9200، وHD9255، وHD9880؛ طهو صدر دجاج واحد (ضبط جهاز Airfryer على 160 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) أو فيليه سمك السلمون (ضبط جهاز Airfryer على 200 درجة مئوية، بدون إحماء مسبق) مقارنة باستخدام فرن من الفئة أ. تختلف النسب المئوية الدقيقة وتختلف بحسب نوع جهاز Airfryer والوصفة.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.