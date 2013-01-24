الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Signage Solutions شاشة Q-Line

55BDL3010Q/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • تميّز تميّز تميّز
    -{discount-value}

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    55BDL3010Q/00

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة 4K Ultra HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل led

      تميّز

      شاشة 18/7 سهلة الإعداد

      • 55 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Ultra HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

      يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,7  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,315 x‏ 0,315 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 70، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 1152‏ × 870، ‏75 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 3840‏ × 2160، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
        • 1080i، ‏60 هرتز
        • 1080p، ‏60 هرتز
        • 720p، ‏60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 1080i، ‏50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI ‏(x4)
        • USB
        • VGA (عبر DVI)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • الراحة

        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        بدء التشغيل
        • تأخير التشغيل
        • حالة التشغيل
        • التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
        نافذة بدء التشغيل
        تمكين / تعطيل شعار Philips
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • قابلة للإقفال
        • مخفية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        12,9 (جهة علوية ويسرى ويمنى) / ‏14,7 (جهة سفلية) مم
        تعيين العرض
        1239,2  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        711,6  ملليمترًا
        تعيين العمق
        61,71  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        48,79  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        28,02  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2,43  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        400 × 400 مم/400 x ‏200مم، M6
        وزن المنتج
        15,82  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        34,88  رطل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        5 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 ~ 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 ~ 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        125 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        180 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        140  واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • MPEG
        • H.264
        • JPEG
        تشغيل صور USB
        • JPEG
        • BMP
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG
        • WMA

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        الملحقات المضمّنة
        • غطاء USB وبرغي (عدد 1)
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        الحامل
        حامل على الطاولة (BM02542،‏ BM05922)

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • الصينية التقليدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • CB
        • FCC، الفئة B

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند