الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Daily Collection

دورق الخفاقة

HR2905/00
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط
    -{discount-value}

    Daily Collection دورق الخفاقة

    HR2905/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط

    دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection دورق الخفاقة

    دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط

    دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط

    دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Daily Collection دورق الخفاقة

    دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط

    دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط

      دورق إضافي مع شفرة نجمية خماسية للخلاط

      • 1.5 لتر
      ضمان لمدة سنتين

      ضمان لمدة سنتين

      مع ضمان عالمي لمدة سنتين.

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      مقبض مريح للإبهام

      مقبض مريح للإبهام

      إنّ المقبض الجديد مزوّد بوضعية مريحة للإبهام لتتمكن من حمل الدورق بسهولة.

      سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

      سكب محسّن بفضل فتحة السكب الجديدة

      سيمنع التصميم الجديد لفتحة السكب التسرّب بعد السكب في الزجاجة.

      دورق مقاوم للكسر

      دورق مقاوم للكسر

      يمكنك تجنب حالات الكسر بفضل هذا الدورق المقوى البلاستيكي

      يتلاءم مع طرازات Philips التالية: HR2100 وHR2104 وHR2108 وHR2113 وHR2114

      يتلاءم مع طرازات الخلاط التالية: HR2100 وHR2104 وHR2108 وHR2113 وHR2114

      المواصفات التقنية

      • مواصفات التصميم

        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        اللون (الألوان)
        أبيض وبيج
        مادة دورق الخلاط
        SAN
        سعة الدورق الكبيرة
        1.25 لتر
        السعة القصوى للدورق
        1.5 لتر

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند