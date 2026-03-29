المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

Daily Collection دورق الخفاقة

تم إيقافه

الدعم

Daily Collectionدورق الخفاقة

HR2905/00

Daily Collection دورق الخفاقة

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك.

  • PDF ملف
  • 29 March 2026

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك