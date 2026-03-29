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Daily Collection دورق الخفاقة
تم إيقافه
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HR2905/00
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دورق بلاستيكي سعة 1,5 لترات مزوّد بشفرة نجمية خماسية للخلاط، للحصول على نتائج مثالية عند تحضير مشروب الفاكهة والحساء والصلصة ومخفوق الحليب والمزيد غير ذلك.
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