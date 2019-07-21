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تم إيقافه
HR2059/91
عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق.
450 واط
دورق بلاستيكي سعة 1 لتر
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
مع مطحنة ودورق إضافي
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.
إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.
المراجعات
مكعّب ثلج بحجم: 2,5 × 2,5 × 2و5 سم باستخدام وظيفة "النبض"