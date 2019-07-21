المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم
  • عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

تم إيقافه

المجموعة اليوميةالخلاط

HR2059/91

عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق.

عرض جميع المزايا

مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط

عصائر صحية وصلصات وسحق ثلج كل يوم

  • 450 واط

  • دورق بلاستيكي سعة 1 لتر

  • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

  • مع مطحنة ودورق إضافي

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

إعداد السرعة 1 والنبض لتقطيع المكونات الناعمة والصلبة، بما في ذلك الثلج

إعداد السرعة 1 للخلط القوي وإعداد النبض لسحق الثلج.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.
إخلاء المسؤولية

  1. مكعّب ثلج بحجم: 2,5 × 2,5 × 2و5 سم باستخدام وظيفة "النبض"