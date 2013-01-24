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مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات
يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.
وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.
تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.
شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لعمليات خلط ومزج فعالة. ستقوم الشفرة ذات التصميم الجديد بخلط المكونات الطرية والقاسية وتقطيعها لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات المثالية لك ولعائلتك.
تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام
محرك فعال بقوة 450 واط لأداء خلط ناعم. لم يكن تحضير مشروبات الفاكهة الصباحية والصلصات وسحق الثلج يومًا بهذه السهولة
إعداد 1 للسرعة لعملية خلط فعالة وزر نبضي لسحق الثلج.
مقبض جديد مع وضعية مريحة للإبهام لتتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.
مطحنة لطحن مكونات عدة كالتوابل والمكسرات وحبوب القهوة.
تفادَ حالات الكسر بفضل هذين الدورقين من البلاستيك المقوى. يتميّز الدورق سعة 1,2 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا.
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