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Daily Collection

خلاط

HR2059/91
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم
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    Daily Collection خلاط

    HR2059/91
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات

    Daily Collection خلاط

    مشروبات فاكهة صحية وصلصات وسحق الثلج كل يوم

    وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق. إكتشف كلّ المميزات

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      مع قوة 450 واط وحماية المحرك من الإحماء المفرط

      • 450 واط
      • دورق بلاستيكي سعة لتر واحد
      • شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ
      • مع مطحنة ودورق إضافي
      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل كافة القطع القابلة للفك في آلة غسل الصحون.

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      إمكانية توضيب سلك الطاقة في الخلاط

      وفّر مساحة بفضل نظام مخزن سلك الطاقة العملي تحت غطاء الخلاط.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

      شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

      شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ

      شفرة رباعية من الفولاذ المقاوم للصدأ لعمليات خلط ومزج فعالة. ستقوم الشفرة ذات التصميم الجديد بخلط المكونات الطرية والقاسية وتقطيعها لتحضير مشروبات الفاكهة والصلصات المثالية لك ولعائلتك.

      مع ميزة حماية المحرك من السخونة المفرطة

      مع ميزة حماية المحرك من السخونة المفرطة

      تم تصميم محرك خلاط Philips لتتم حمايته من السخونة المفرطة وحالات التيار الكهربائي الزائد أثناء الاستخدام

      محرك فعال بقوة 450 واط لنتائج ناعمة

      محرك فعال بقوة 450 واط لنتائج ناعمة

      محرك فعال بقوة 450 واط لأداء خلط ناعم. لم يكن تحضير مشروبات الفاكهة الصباحية والصلصات وسحق الثلج يومًا بهذه السهولة

      إعداد 1 للسرعة وزر نبضي للمكونات الطرية والقاسية مثل الثلج

      إعداد 1 للسرعة لعملية خلط فعالة وزر نبضي لسحق الثلج.

      مقبض مريح للإبهام

      مقبض جديد مع وضعية مريحة للإبهام لتتمكن من إمساك الدورق وحمله بسهولة.

      مطحنة لطحن مكونات عدة

      مطحنة لطحن مكونات عدة كالتوابل والمكسرات وحبوب القهوة.

      دورقان من البلاستيك مقاومان للكسر

      تفادَ حالات الكسر بفضل هذين الدورقين من البلاستيك المقوى. يتميّز الدورق سعة 1,2 لترات بسعة تشغيلية تبلغ لترًا واحدًا.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات العامة

        عدد إعدادات السرعة
        1
        الطاقة
        450 W
        المضمنة
        • خلاط ومطحنة
        • دورقان
        اللون
        أسود
        ميزات المنتج
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • مخزن لسلك الطاقة مدمج
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • إعداد سرعة نبضي
        سعة الدورق
        1 L

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        العلبة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • اللمسات النهائية

        دورق مواد
        بلاستيك
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ

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