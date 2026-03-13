تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.
ضمان لمدة عامين
تحضير الطعام
جميع السلاسل
المجموعة اليومية الخلاط
تم إيقافه
الدعم
HR2059/91
الانتقال إلى المتجر
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب
ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.
EU Declaration of Conformity - English (US)
وحدها شركة Philips تقدّم لك هذا الخلاط المتين والذي يدوم طويلاً، فهو يتميّز بأداء استثنائي لتحضير مشروبات الفاكهة الناعمة والصلصات الشهية والتوابل المطحونة جيدًا والثلج المسحوق.
الاتصال بشركة Philips
تسرّنا مساعدتك