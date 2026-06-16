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StyleCare Essential جهاز تجعيد الشعر
تم إيقافه
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BHB862/00
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الجميع (3)
Where is the model and serial number of my Philips Hair Styler?
Is my Philips hair styler asbestos-free?
Can I wind the cord around My Philips Styler after use?
My Philips Hair Styler turns off by itself
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