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StyleCare Essential

جهاز تجعيد الشعر

BHB862/00
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة
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    StyleCare Essential جهاز تجعيد الشعر

    BHB862/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة

    لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    StyleCare Essential جهاز تجعيد الشعر

    كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة

    لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة. إكتشف كلّ المميزات

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      كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة

      • أسطوانة بقياس 16 مم
      • 200 درجة مئوية
      • طبقة من السيراميك
      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 16 مم لتموجات وتجعيدات رائعة

      جزء أسطواني للتجعيد بحجم 16 مم لتموجات وتجعيدات رائعة

      بفضل قطر الجزء الأسطواني الذي يبلغ 16 مم، يمكنكِ ابتكار تموجات وتجعيدات مشرقة ونابضة بالحياة لمظهر مرح وشاب.

      طلاء واقٍ من السيراميك لتسريحة فائقة النعومة

      طلاء واقٍ من السيراميك لتسريحة فائقة النعومة

      تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

      مستوى حرارة مرتفع يبلغ 200 درجة مئوية لنتائج مثالية

      مستوى حرارة مرتفع يبلغ 200 درجة مئوية لنتائج مثالية

      تضمن درجة الحرارة العالية التي تبلغ 200 درجة مئوية، الحصول على نتائج مثالية مع الحد من تلف الشعر في الوقت نفسه.

      يشير ضوء LED الوامض إلى الوقت عندما يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام

      يشير ضوء LED الوامض إلى الوقت عندما يصبح الجهاز جاهزًا للاستخدام

      يتوقف ضوء LED عن الوميض عندما يكتمل إحماء جهاز التجعيد ويصبح جاهزًا للاستخدام.

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      رأس بارد لاستخدام أسهل وأكثر أمانًا

      صُنع رأس مسرّح الشعر من مادة خاصة لعزل الحرارة لإبقائه باردًا، ويمكنكِ حمله بأمان أثناء تصفيف الشعر وضمان سهولة مثلى أثناء الاستخدام.

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      وقت إحماء سريع وإمكانية الاستخدام في غضون 60 ثانية

      يتميّز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع، ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      ملائم للاستخدام بفضل سلك الطاقة بطول 1.8 م.

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      سلك دوّار لمنع تشابك الأسلاك

      تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      تقدم Philips ضمانًا كاملاً لمدة سنتَين لهذا المنتج لضمان الحصول على منتج يمكن استخدامه لفترة طويلة كل يوم.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        طلاء القطع الساخنة
        سيراميك
        مؤشر سهل الاستعمال
        نعم
        سلك دوّار
        نعم
        قطر البرميل
        16  ملليمترًا

      • نوع الشعر

        النتيجة النهائية
        تموجات وتجاعيد شعر متناهية الصغر
        طول الشعر
        • طويل
        • متوسط

      • المواصفات التقنية

        درجة حرارة التسريح
        200 درجة مئوية
        عدد إعدادات الحرارة
        1
        طول السلك
        1.8 متر
        وقت الإحماء
        60 ثانية
        فولتية
        حول العالم  فولت

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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