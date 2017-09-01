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  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
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  • صورة عن الفائدة العاطفية

تم إيقافه

StyleCare Essentialجهاز تجعيد الشعر

BHB862/00

كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة

لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة.

عرض جميع المزايا

كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة

  • أسطوانة بقياس 16 مم

  • 200 درجة مئوية

  • طبقة من السيراميك

جزء أسطواني للتجعيد بحجم 16 مم لتموجات وتجعيدات رائعة

جزء أسطواني للتجعيد بحجم 16 مم لتموجات وتجعيدات رائعة

بفضل قطر الجزء الأسطواني الذي يبلغ 16 مم، يمكنكِ ابتكار تموجات وتجعيدات مشرقة ونابضة بالحياة لمظهر مرح وشاب.

طلاء واقٍ من السيراميك لتسريحة فائقة النعومة

طلاء واقٍ من السيراميك لتسريحة فائقة النعومة

تضمن طبقة السيراميك الحامية توزيع الحرارة بالتساوي وضرر أقل للشعر للحصول على شعر لامع وناعم.

مستوى حرارة مرتفع يبلغ 200 درجة مئوية لنتائج مثالية

مستوى حرارة مرتفع يبلغ 200 درجة مئوية لنتائج مثالية

تضمن درجة الحرارة العالية التي تبلغ 200 درجة مئوية، الحصول على نتائج مثالية مع الحد من تلف الشعر في الوقت نفسه.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.