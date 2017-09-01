كل ما تحتاجين إليه للحصول على تموّجات رائعة

لم يكن الحصول على تموجات رائعة يومًا بهذه السهولة. ما عليك سوى لفّ شعرك وتسريحه للحصول على الشعر المتموّج الذي لطالما حلمت به. أما طلاء السيراميك فيضفي لمسة من اللمعان إلى شعرك، للحصول على تموجات رائعة وشعر متألق ينبض بالحياة.