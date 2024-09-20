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  • مستقبل الموضة: حيث يلتقي البخار بالأسلوب مستقبل الموضة: حيث يلتقي البخار بالأسلوب مستقبل الموضة: حيث يلتقي البخار بالأسلوب
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    السلسلة 5000 جهاز بخاري محمول باليد

    STH5030/20

    التصنيف الإجمالي / 5
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    مستقبل الموضة: حيث يلتقي البخار بالأسلوب

    اخترت ملابسك، لكن ليس لديك الوقت للكيّ. لا تقلق، فنحن هنا! انسَ أمر المكواة الكبيرة واستمتع بالمكواة البخارية المحمولة باليد من Philips من السلسلة 5000. تكون هذه المكواة جاهزة للاستخدام خلال 35 ثانية، كما أن استخدامها ممتع. استمتع بالموضة من دون حروق بشكل مضمون!

    إكتشف كلّ المميزات

    السلسلة 5000 جهاز بخاري محمول باليد

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    مستقبل الموضة: حيث يلتقي البخار بالأسلوب

    ارتقِ بروعة ملابسك إلى مستوى آخر مع Philips.

    • مناسب للملابس الحساسة والتجاعيد الصعبة
    • تصميم أنيق وانسيابي - سهل الاستخدام
    • قابل للحمل للرحلات ومريح وسهل التخزين
    تصميم أنيق مع رأس قابل للتعديل: سهل الاستخدام والتخزين

    تصميم أنيق مع رأس قابل للتعديل: سهل الاستخدام والتخزين

    إن المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips جاهزة للاستخدام عندما تكون أنت جاهز. ببساطة ما عليك سوى وضع الرأس لكيّ الملابس بالبخار على العلّاقة أو على مساحة مسطّحة، واستمتع بالكيّ بالبخار. يسهّل الرأس القابل للتعديل والإمالة توضيبها للسفر ويمكن تخزينها في المنزل بسرعة وسهولة.

    التوصيل والتشغيل: جاهزة للاستخدام في غضون ثوانٍ، ما من حاجة إلى لوح كيّ

    التوصيل والتشغيل: جاهزة للاستخدام في غضون ثوانٍ، ما من حاجة إلى لوح كيّ

    إن المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips سهلة الاستخدام للغاية وتحمى في غضون 35 ثانية فقط. يمكنك أن تنسى تحضير لوح الكيّ الكبير القديم، فأنت الآن ما عدت بحاجة إليه. قم ببساطة بكيّ ملابسك بالبخار وأزِل التجاعيد عنها على العلّاقة أو على مساحة مسطّحة. وبذلك، تكون قد أنهيت المهمة.

    وضعا Eco وMax: اختر المناسب لملابسك

    وضعا Eco وMax: اختر المناسب لملابسك

    تتيح لك المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips التخلص من التجاعيد المزعجة على أي قطعة قابلة للكيّ من ملابسك. علاوة على ذلك، يُعدّ الوضع Eco الإعداد الافتراضي الأفضل لتوفير الطاقة، كما يُعدّ الوضع Max، مع معدل بخار أقوى، الوضع الممتاز للتجاعيد الأصعب والأقمشة مثل القطن.

    لوحة البخار الساخنة النشطة: حماية للملابس الأكثر دقة

    لوحة البخار الساخنة النشطة: حماية للملابس الأكثر دقة

    تتيح لك لوحة البخار الساخنة النشطة في المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips وضع المكواة البخارية على أي قماش قابل للكيّ، حتى القماش الأكثر دقة، من دون القلق حيال إتلافه. سنلبّي احتياجاتك، بدءًا من الحرير الرقيق وصولاً إلى الدنيم السميك. تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مرفقة بضمان عدم التسبب بحروق لتعزيز الثقة والرعاية إلى الحد الأقصى. وهي تحافظ على مظهر ملابسك المفضلة بأفضل حلّة مهما كانت حساسة.

    الطرف المدبب: مثالي للبقع الصعبة الكيّ

    الطرف المدبب: مثالي للبقع الصعبة الكيّ

    تتمتع المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips بطرف مدبب مصمم للدخول مباشرة في أصعب الزوايا وتمليس الطيات والكشاكش والكفات الأكثر صعوبة، ما يعني أن ملابسك الأكثر دقة وتفصيلاً ستكون جاهزة للارتداء عندما تريد. أصبحت كل قطع الملابس متاحة وجاهزة للارتداء.

    بخار قوي: لنتائج رائعة بسهولة

    بخار قوي: لنتائج رائعة بسهولة

    على المستوى الأقصى، توفر المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips تدفق بخار عاليًا بشكل مدهش بالنسبة إلى مكواة بخارية محمولة باليد (لغاية 1400 واط** مع بخار مستمر يصل إلى 24 غ/الدقيقة) لتتمكن من إزالة التجاعيد عن ملابسك المفضلة بسهولة وبسرعة فائقة ومن دون أي مشاكل.

    خزان مياه قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة من دون انسكابات

    خزان مياه قابل للفك لإعادة تعبئة سهلة من دون انسكابات

    تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مزوّدة بخزان مياه قابل للفك سعة 120 مل وخزان مياه إضافي سعة 200 مل. وبالتالي إن إعادة تعبئته سهلة للغاية عندما تحتاج إلى ضخ البخار لمدة أطول، كما أن تفريغه سهل قبل التخزين أو السفر. للحفاظ على أفضل مظهر لمنتجنا، يتميز خزان المياه بنمط مموّج يجسّد تدفق المياه بشكل جميل.

    تتم إعادة تدوير 50% من البلاستيك بشكل كامل: مظهر رائع وصديق للبيئة

    تتم إعادة تدوير 50% من البلاستيك بشكل كامل: مظهر رائع وصديق للبيئة

    لكل ألف مكواة بخارية محمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips نبيعها، نقلل استخدام البلاستيك البكر بعدد 295000 قشة بلاستيكية، لتتمكن بالتالي من الشعور بالراحة أثناء الاستخدام وليس فقط عند ارتداء ملابسك بعد الكيّ.

    يقضي البخار على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا والفطريات* والعث^

    يقضي البخار على ما يصل إلى 99,9% من البكتيريا والفطريات* والعث^

    لانتعاش أقصى، تقضي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips على 99,99% من البكتيريا لتشعر بثقة تامة بأن الملابس التي ترتديها فائقة النظافة والانتعاش، سواء أكانت قد غُسلت أم تم ارتداؤها من قبل.

    GlovePouch‏ 2 في 1: للسفر والحماية من الحروق

    GlovePouch‏ 2 في 1: للسفر والحماية من الحروق

    تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مزودة بمرفق السفر 2 في 1 لتتمكن من تخزينها بترتيب ومن حمايتها من الصدمات أينما ذهبت. ومهما كانت الملابس التي تريد ارتداءها، يمكنك أن تأخذها معك لكيّها في غضون دقائق، إذ تتحوّل إلى قفاز أمان، ما يزيد من الحماية من حروق البخار العرضية في المنزل أو خارجه.

    لوح Stylemat المرفق: كيّ آمن بالبخار على أي مساحة مسطحة

    لوح Stylemat المرفق: كيّ آمن بالبخار على أي مساحة مسطحة

    انسَ أمر ألواح الكيّ، إذ تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مزوّدة بلوح Stylemat الخاص بها. ضعه تحت ملابسك على السرير أو الكنبة أو الطاولة أو علّقه على الباب أو أي مساحة مسطحة تناسبك، ثم قم بالكيّ بالبخار كما تريد وأينما تريد. يوفر لوح Stylemat لك مساحة مسطحة لتكوي عليها ويحمي أثاثك من أي ضرر أثناء الكيّ بالبخار. وبعدما تنتهي، قم ببساطة بتخزينه في غضون ثوانٍ.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      مضمنة
      GlovePouch وStyleMat‏ 2 في 1 (Soft Blush)

    • جودة النتيجة

      قاعدة البخار
      معدنية
      الفولتية
      220 فولت - 240 فولت
      الطاقة
      لغاية 1400 واط**
      معدل البخار
      لغاية 24 غ/الدقيقة
      طهو بالبخار
      عمودي وأفقي

    • التصميم

      اللون
      أزرق كحلي

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      815 غرام
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      31,7x9,7x8,6 سم
      أبعاد علبة F (العمق x العرض x الارتفاع سم)
      35x11,3x15

    • سهولة الاستخدام

      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2  m
      جاهز للاستخدام
      مؤشر الضوء
      وقت التسخين
      35 ثانية
      سعة خزان الماء
      120 مل و200 مل
      إعدادات البخار
      ECO وMAX

    • التقنية

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم
      ضمان عدم التسبب بحرق الملابس
      نعم

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • الاستدامة

      التّعبئة
      علبة مستدامة
      منتج
      مصنوعة من البلاستيك المُعاد تدويره بنسبة 50%

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    • **تصنيف الطاقة 1400 واط مستند إلى اتصال الجهاز بمصدر طاقة بقوة 240 فولت. قد يختلف تصنيف الطاقة الفعلي بحسب الفولتية.
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