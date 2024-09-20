لوحة البخار الساخنة النشطة: حماية للملابس الأكثر دقة

تتيح لك لوحة البخار الساخنة النشطة في المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips وضع المكواة البخارية على أي قماش قابل للكيّ، حتى القماش الأكثر دقة، من دون القلق حيال إتلافه. سنلبّي احتياجاتك، بدءًا من الحرير الرقيق وصولاً إلى الدنيم السميك. تأتي المكواة البخارية المحمولة باليد من السلسلة 5000 من Philips مرفقة بضمان عدم التسبب بحروق لتعزيز الثقة والرعاية إلى الحد الأقصى. وهي تحافظ على مظهر ملابسك المفضلة بأفضل حلّة مهما كانت حساسة.