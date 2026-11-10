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PSG3001/36
وقت أقل في الكيّ بنسبة تصل إلى 25٪*
وقت أقل في الكيّ، ووقت أكثر للاستمتاع بإطلالتك مع أداة الكي المولّدة للبخار من السلسلة 3000.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
ضغط مضخة يصل إلى 6 بار كحد أقصى
تدفق بخار مستمر يصل إلى 140 جم/دقيقة
دفعة بخار تصل إلى 350 جم
اكوِ ملابسك بسرعة وفعالية لإنهاء مهام الكي بشكل أسرع.
تنزلق قاعدة أداة الكي السيراميكية الخاصة بنا بسلاسة على أي قماش. كما أنها مقاومة للالتصاق والخدش وسهلة التنظيف.
بخار قوي ومستمر يزيل التجاعيد بسهولة من مختلف أنواع الأقمشة.
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مقارنةً بأداة الكي البخارية EasySpeed طراز GC1742
وفّر ما يصل إلى 30٪ من استهلاك الماء والطاقة بفضل وضع Eco.