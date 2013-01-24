نحن نؤمن بقوة تأثير الخضار والفواكة. إنها مصدر رائع للفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن التنوع في الخضار والفواكة مهم-ومن الأفضل أن تكون طازجة.

كيف يمكننا إدارة مأكولاتنا لنحصل على 400 غرام من الخضار والفواكة كحصة يومية؟ بالعصر!

فبهذه الطريقة، يمكنك التحكم بمحتويات كل كوب مع علمك بأنه طازج ولذيذ لأنك تقوم بإعداده كل يوم.