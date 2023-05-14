ضمان لمدة عامين
TAE5008BL/00
صوت جهير مدوٍّ.
استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن التنقل عبر قوائم التشغيل. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون فيه الجهير على وشك الانخفاض في مقطعك المفضّل!
جهير قوي
وزن خفيف، ملاءمة في الأذن
جهاز تحكّم مضمّن بـ 3 أزرار
موصل USB-C
أين المتعة في التنقّل من دون الاستماع إلى أغانيك المفضّلة؟ توفّر لك سماعات الرأس هذه جهيرًا مدويًا من مشغّلات بحجم 10 مم. استمع بشكل مريح إلى أغانيك المفضلة بفضل سماعات أذن تتلاءم بأفضل شكل مع أذنيك.
أظهر تقديرك لقوائم الأغاني الخاصة بك واستمع إليها كما يجب. تتضمن سماعات الرأس هذه مبدّلاً رقميًا تناظريًا مضمّنًا يعزز جودة ما تستمع إليه. استمتع بكل ثانية من الألحان التي تحبها.
يساهم الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل وأغطية رؤوس الأذن المطاطية القابلة للتبديل بثلاثة أحجام في إنشاء حاجز مثالي يمكنك ارتداؤه لساعات متواصلة. استمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
المراجعات
إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.