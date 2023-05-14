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  • صورة للمنتج البديل
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  • صورة المنتج مع الملحق

تم إيقافه

سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

TAE5008BK/00

متوفر في

أبيض
أبيض
أزرق
أزرق
أسود
أسود

صوت جهير مدوٍّ.

استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن التنقل عبر قوائم التشغيل. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون فيه الجهير على وشك الانخفاض في مقطعك المفضّل!

عرض جميع المزايا

صوت جهير مدوٍّ.

  • جهير قوي

  • وزن خفيف، ملاءمة في الأذن

  • جهاز تحكّم مضمّن بـ 3 أزرار

  • موصل USB-C

صوت جهير مدوٍّ. صوت واضح بغض النظر عما تستمع إليه

أين المتعة في التنقّل من دون الاستماع إلى أغانيك المفضّلة؟ توفّر لك سماعات الرأس هذه جهيرًا مدويًا من مشغّلات بحجم 10 مم. استمع بشكل مريح إلى أغانيك المفضلة بفضل سماعات أذن تتلاءم بأفضل شكل مع أذنيك.

مبدّل رقمي تناظري مضمّن يعزز جودة الصوت

أظهر تقديرك لقوائم الأغاني الخاصة بك واستمع إليها كما يجب. تتضمن سماعات الرأس هذه مبدّلاً رقميًا تناظريًا مضمّنًا يعزز جودة ما تستمع إليه. استمتع بكل ثانية من الألحان التي تحبها.

استمتع بالموسيقى مع راحة فعلية طوال اليوم

يساهم الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل وأغطية رؤوس الأذن المطاطية القابلة للتبديل بثلاثة أحجام في إنشاء حاجز مثالي يمكنك ارتداؤه لساعات متواصلة. استمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

المواصفات التقنية

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  1. إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.