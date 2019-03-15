HX9924/06
أفضل فرشاة أسنان نقدّمها على الإطلاق، لعناية كاملة بالفم
تُعدّ DiamondClean Smart أفضل فرشاة أسنان نقدّمها، للحصول على عناية كاملة. تتميّز الفرشاة بأربعة رؤوس عالية الأداء وتسمح لك بالتركيز على كل مجالات صحة الفم، فيما تمنحك تقنية Smart Sensor التي نقدّمها تعليقات وتدريبًا مخصصًا.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اضغط على رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control لاختبار أعمق تنظيف نقدّمه. وبفضل الجوانب الناعمة والمرنة، تحيط الشعيرات بسطح كل سن لتزويدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات*** وإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى 10 أضعاف في المناطق التي يصعب الوصول إليها*.
اضغط على رأس الفرشاة G3 Premium Gum Care لتحسين صحة لثتك. استمتع بتنظيف لطيف وفعال على طول خط اللثة، حيث تبدأ أمراض اللثة، بفضل حجمه الأصغر والشعيرات المخصصة لخط اللثة. وقد أثبتت قدرته سريريًا على تخفيف التهاب اللثة بنسبة تصل إلى 100%* وعلى تزويدك بلثة صحية أكثر لغاية 7 مرات في غضون أسبوعيَن فقط.*
اضغط على رأس الفرشاة W3 Premium White لإزالة البقع عن سطح الأسنان وإظهار ابتسامتك الأكثر بياضًا. وبفضل شعيراته الكثيفة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع، أثبتت قدرته سريريًا على إزالة كمية أكبر من البقع بنسبة تصل إلى 100% في غضون 3 ثلاثة أيام فقط.**
اضغط على فرشاة اللسان TongueCare+ لإزالة الرائحة التي تسبب البكتيريا من مسام لسانك بلطف. تتميّز الفرشاة بـ 240 شعيرة MicroBristles مصممة خصيصًا لتتغلغل بين شقوق لسانك وتجوّفاته لإزالة البكتيريا وبقايا الطعام التي تؤدي إلى رائحة فم كريهة. استخدمها مع رذاذ اللسان المضاد للبكتيريا BreathRx الذي نقدّمه لعملية تنظيف فائقة ورائحة فم منعشة جدًا.
يُعلمك تطبيق Philips Sonicare عندما تبلغ مستوى تنظيف دقيقًا، كما يدرّبك على التنظيف بشكل أفضل وبانتباه أكثر.
إذا فوّت بقعة أثناء تنظيف أسنانك، ستعلمك ميزة TouchUp المتوفرة في التطبيق بذلك. يمكنك بالتالي تمرير الفرشاة مرة أخرى لتكون واثقًا من التنظيف بصورة كاملة، في كل مرة.
هل حدد لك طبيب الأسنان أي مناطق تعاني مشاكل؟ سنميّزها لك في خريطة الفم الثلاثية الأبعاد المتوفرة في التطبيق ونذكّرك بالتركيز عليها بشكل إضافي.
قد لا تلاحظ أنك تضغط بشكل مفرط على أسنانك عند تنظيفها، ولكن فرشاة DiamondClean Smart ستنتبه إلى هذا التفصيل. إذا كنت تضغط بشكل مفرط، فستومض الحلقة الضوئية الموجودة على طرف المقبض. يهدف ذلك إلى تذكيرك بتخفيف الضغط والسماح لرأس الفرشاة بتنظيف الأسنان. يعتبر 7 من أصل 10 أشخاص أن هذه الميزة قد ساعدتهم على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل.
دَع فرشاة الأسنان الكهربائية تتولّى عملية التنظيف بأكملها. يأتي المقبض مزوّدًا بمستشعر لحركة الفرك لتذكيرك بتخفيف الحركة. وبهذه الطريقة، يمكنك تحسين تقنيتك والحصول على تنظيف ألطف وأكثر فعالية.
هل تتساءل عن الوضع والقوة اللذين يجب استخدامهما؟ لا تتساءل بعد اليوم. تم تضمين رقاقة صغيرة في رأس الفرشاة لإعلام فرشاة DiamondClean Smart بالرأس الذي تستخدمه. إذا نقرت فوق رأس الفرشاة gum-care مثلاً، فستعرف الفرشاة تحديد الوضع والقوة المثاليتَين للعناية بلثتك بطريقة لطيفة وفعالة في الوقت نفسه. وما عليك سوى الضغط على زر الطاقة.
تتعرّض رؤوس الفرشاة للتلف مع الوقت وتصبح أقل فعالية في إزالة البلاك. ولكن بفضل ميزة التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة، لن تنسَ أبدًا وقت استبدال رأس الفرشاة. تتعقب فرشاة أسنانك مدة التنظيف وشدته لكل رأس فرشاة وتنبّهك عندما يحين وقت استبداله. يمكنك أيضًا مراقبة فترة استخدام رؤوس الفرشاة في تطبيق Philips Sonicare وحتى طلب الرؤوس البديلة لتكون دائمًا مستعدًا.
تأتي فرشاة DiamondClean Smart مع 5 أوضاع لتلبية مجموعة من احتياجات تنظيف الأسنان: تم تخصيص وضع Clean لعملية تنظيف استثنائية يوميًا، ووضع White+ لإزالة البقع، ووضع Deep Clean+ لتزويدك بعملية تنظيف عميق ومنعش، ووضع Gum Health لعملية تنظيف لطيفة وفعالة على اللثة، أما وضع Tongue Care فيُعتبر الوضع المثالي لتنظيف لسانك. فهو يفتّت بقايا الطعام الموجودة على اللسان ويزيل البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك إعدادات القوة الثلاثة باختيار إعداد مرتفع لتعزيز التنظيف وإعداد منخفض للفم الأكثر حساسية.
استمتع بأسبوعَين من الاستخدام المنتظم بعد عملية شحن كاملة. ولكن في حال انخفض مستوى بطاريتك أثناء التنقل، فيمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فما عليك سوى وضع فرشاتك في الشاحن على شكل كأس زجاجي، الذي يمكن وضعه في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل الفم.
الاتصالية
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
التوافق
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
ميزة BrushSync لإقران الأوضاع
تقنية المستشعر الذكي
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