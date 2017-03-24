تستند النتائج إلى انبعاث بكتيريا الزائفة من وحدات وفلاتر نظيفة، بعد 1,6 24 ساعة من الاستخدام المتواصل، مع تغيير استهلاك المياه من 30-120 مل/الساعة، وباستخدام مياه معقّمة تتضمن البكتيريا المذكورة، في غرفة بمساحة 1 م3 (35 قدم مكعب) وتمت تنقيتها بمعدل 560 ل/الدقيقة (148 غ بالدقيقة)