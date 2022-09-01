أفكار ملهمة لا تحصى. أنعم الخلطات.

مع تقنية ProBlend Ultra، التي تمنحك القدرة على ابتكار مجموعة متنوعة من المذاقات والقوام، من بالإضافة إلى تطبيق NutriU للمساعدة في الكشف عن إمكانيات جديدة. فمن مشروبات الفاكهة والحساءات والصلصات إلى زبدة المكسرات، سيبقى كل أفراد الأسرة سعداء. إكتشف كلّ المميزات