الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء

HR3752/00
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم* الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم* الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*
    -{discount-value}
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء

    HR3752/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*

    استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. استخدم الخلاط لاصطحاب المشروبات الصحية معك أثناء التنقل، وستبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها بفضل خلاط Philips المزوّد بتقنية شفط الهواء القوية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء

    الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*

    استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. استخدم الخلاط لاصطحاب المشروبات الصحية معك أثناء التنقل، وستبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها بفضل خلاط Philips المزوّد بتقنية شفط الهواء القوية. إكتشف كلّ المميزات

    الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*

    استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. استخدم الخلاط لاصطحاب المشروبات الصحية معك أثناء التنقل، وستبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها بفضل خلاط Philips المزوّد بتقنية شفط الهواء القوية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    خلاط عالي السرعة بتقنية شفط الهواء

    الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*

    استمتع بمشروب صحي طوال اليوم بفضل الخلاط الذي نقدّمه بتقنية شفط الهواء. استخدم الخلاط لاصطحاب المشروبات الصحية معك أثناء التنقل، وستبقى طازجة ولذيذة تمامًا مثل وقت تحضيرها بفضل خلاط Philips المزوّد بتقنية شفط الهواء القوية. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل خلاط

      الحفاظ على مشروبات الفاكهة طازجة طوال اليوم*

      عملية الخلط بمفهوم جديد، مع تقنية شفط الهواء

      • Avance
      • تقنية شفط الهواء
      • 1400 واط
      • 35000 دورة في الدقيقة
      برنامج معدّ مسبقًا لخلط بتقنية شفط الهواء ولخلط مشروبات الفاكهة

      برنامج معدّ مسبقًا لخلط بتقنية شفط الهواء ولخلط مشروبات الفاكهة

      يمكنك الاختيار من بين 3 برامج: مشروب فاكهة بتقنية شفط الهواء، والتشغيل النبضي، وسحق الثلج. استمتع بتحضير أي مشروب فاكهة تريده.

      دورق قوي من التريتان

      دورق قوي من التريتان

      إن دورق التريتان مصنوع من الكوبوليستر وهو أخف من دورق الزجاج. لا يصدر رائحة كريهة ولا يترك بقعًا. إنه القطعة المثالية لتحضير مشروب الفاكهة المفضّل لديك.

      وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      وضع يدوي مع خيارات سرعة متنوعة

      من الخلط الخفيف للفاكهة الطرية، إلى دفقات قوية لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة المتنوعة التي يمكنك التحكم بها يدويًا.

      محرك فعال بقوة 1400 واط لنتائج خلط أنعم

      محرك فعال بقوة 1400 واط لنتائج خلط أنعم

      خلط أنعم للفاكهة والخضار بفضل المحرك الذي يتمتّع بقوة 1400 واط.

      تقنية الخلط Problend 6 الثلاثية الأبعاد المتطورة

      تقنية الخلط Problend 6 الثلاثية الأبعاد المتطورة

      لقد طوّرنا تقنية Problend 6 الثلاثية الأبعاد للحرص على خلط كل المكونات في المشروب بطريقة ناعمة جدًا، وذلك لتحرير العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة والخضار والمكسرات من بنية خلاياها وليتمكن بالتالي جسمك من امتصاصها بسهولة أكبر.

      لغاية 35000 دورة في الدقيقة

      لغاية 35000 دورة في الدقيقة

      35000 دورة في الدقيقة للحصول على نتائج خلط ممتازة والاستمتاع بمشروبات صحية أكثر

      دورق خلاط قابل للغسل في الجلاية

      دورق خلاط قابل للغسل في الجلاية

      يمكن وضع كل القطع القابلة للفك من خلاط Philips في الجلاية، باستثناء وحدة الشفرة التي يمكن غسلها بسهولة. ويمكن مسح القاعدة لتنظيفها إذا لزم الأمر.

      شفرات يمكن فكّها لعملية تشطيف سهلة

      شفرات يمكن فكّها لعملية تشطيف سهلة

      لتنظيف شفرات الخلاط، يمكنك إزالتها ببساطة من دورق الخلاط وغسلها. إلا أنه لا يمكنك تنظيف الشفرات في الجلاية، وذلك للحفاظ على حدّتها.

      كبسة زر واحدة لتحديد البرامج المعدّة مسبقًا

      كبسة زر واحدة لتحديد البرامج المعدّة مسبقًا

      كبسة زر واحدة لتحديد البرامج المعدّة مسبقًا، بما في ذلك شفط الهواء، وسحق الثلج والخلط بتقنية شفط الهواء + مشروب الفاكهة

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      ضمان عالمي لمدة سنتين

      يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

      تقنية شفط الهواء

      تقوم تقنية شفط الهواء بشفط الأكسجين من الدورق قبل الخلط. يمكنك ملاحظة النتائج في المشروب النهائي: فقاعات أقل، ورغوة أقل وفصل العصير بنسبة أقل. يبقى مشروب الفاكهة طازجًا لمدة أطول.

      المواصفات التقنية

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        طول سلك الطاقة
        1 m
        عدد إعدادات السرعة
        متغيرة
        الميزة الأساسية
        تقنية Problend 6 الثلاثية الأبعاد
        الطاقة
        1400 W
        مضمنة
        • الدورق
        • كوب لقياس السعة
        • كتيّب وصفات
        • سكين لسحق الثلج
        السعة التشغيلية للدورق
        1.8 لتر
        اللون
        معدني
        برامج محددة مسبقًا
        4
        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        • مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        • إعداد سرعة نبضي
        • سرعات متعددة
        • غطاء قابل للفك
        عدد دورات الخلاط بالدقيقة (العدد الأقصى)
        35000 r/min
        زر لتحضير مشروبات الفاكهة بتقنية شفط الهواء
        نعم
        صُنع في
        الصين
        سعة الدورق
        2.2 لتر

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • اللون الخارجي

        دورق مواد
        تريتان
        شفرة مواد
        فولاذ لا يصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        SS

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          • مقارنة بعملية الخلط من دون استخدام وظيفة شفط الهواء في HR3752 من Philips. اختبار تم إجراؤه من قبل مختبر مستقل في نوفمبر/ديسمبر 2017.