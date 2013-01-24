إمكانية إمساك سهلة بمفتاح التحكم مع سرعات متعددة

قمنا بتصميم مفتاح التحكم مع مقبض غير قابل للانزلاق لتتمكن من التحكم بسهولة أكثر بسرعة الخلاط. من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة - إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة التي يمكنك التحكم فيها يدويًا.