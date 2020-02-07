ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
HR3573/91
نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية السداسية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 1000 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي.
تقنية ProBlend Crush
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 1000 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة من أجل الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة والحصول في الوقت نفسه على نتائج خلط مثالية. تم تصميمه لتحقيق أعلى مستوى أداء باستخدام تقنية ProBlend Crush.
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية السداسية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 1000 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي.
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