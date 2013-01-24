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نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية. إكتشف كلّ المميزات
نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
نتائج ناعمة بشكل مثالي وبسرعة مضاعفة
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية. إكتشف كلّ المميزات
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 1000 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة من أجل الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة والحصول في الوقت نفسه على نتائج خلط مثالية. تم تصميمه لتحقيق أعلى مستوى أداء باستخدام تقنية ProBlend Crush.
تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى مشروبات سلسلة بسرعة مضاعفة. وتقوم شفراتنا النجمية السداسية بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقوة 1000 واط بسحق الثلج والقطع الكبيرة لتحصل على مشروبات مثالية.
يتميز الدورق الكبير بسعة لترَين بسعة تشغيلية تبلغ 1.5 لتر لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق
يضمن لك الدورق الزجاجي المبتكر المضلّع بسعة كبيرة تدفقًا مثاليًا للمكونات لنتائج خلط ناعمة جدًا.
يمكن تنظيف كل قطع خلاط Philips في الجلاية بأمان.
تم تصميم وحدة الشفرة القابلة للفك لتستطيع تنظيفها بعناية أكبر. ويمكن غسل كل القطع القابلة للفك في غسالة الأطباق أيضًا.
قمنا بتصميم مفتاح التحكم مع مقبض غير قابل للانزلاق لتتمكن من التحكم بسهولة أكثر بسرعة الخلاط. من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة - إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة التي يمكنك التحكم فيها يدويًا.
استمتع بكمية أكبر من المشروبات الصحية، حتى في أثناء التنقل مع ملحق الوعاء للاستخدام في أثناء التنقل
يمكنك خلط المزائج لتصبح ناعمة بالكامل من خلال استخدام عناصر التحكم بالنبض يدويًا. فسيتم خفض مستوى كل الأجزاء والقطع باتجاه الشفرات لجولة جديدة من الخلط الناعم.
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