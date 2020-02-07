المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة
  • نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة

تم إيقافه

السلسلة 5000خلاط، تقنية ProBlend، ‏1000 واط،، 2 لتر، دورق زجاجي

HR3573/91

نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة

تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية السداسية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 1000 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي.

عرض جميع المزايا

بفضل تقنية ProBlend Crush الفعالة

نتائج ناعمة بشكل مثالي بسرعة مضاعفة

  • تقنية ProBlend Crush

ضمان عالمي لمدة سنتين

ضمان عالمي لمدة سنتين

يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.

حلاط عالي السرعة مع محرك فعال بقوة 1000 واط

حلاط عالي السرعة مع محرك فعال بقوة 1000 واط

محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 1000 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة من أجل الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة والحصول في الوقت نفسه على نتائج خلط مثالية. تم تصميمه لتحقيق أعلى مستوى أداء باستخدام تقنية ProBlend Crush.

تقنية ProBlend Crush مع 6 شفرات للخلط بطريقة ناعمة

تقنية ProBlend Crush مع 6 شفرات للخلط بطريقة ناعمة

تحول تقنية ProBlend Crush أقسى المكونات إلى عصائر سلسلة بسرعة مضاعفة. وتسمح شفراتنا النجمية السداسية، بالإضافة إلى المحرك المصمم بفعالية بقدرة 1000 واط، بسحق مكعبات الثلج والقطع الكبيرة بشكل مثالي.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

أرغب في تلقي رسائل ترويجية—استنادًا إلى تفضيلاتي وسلوكي—حول منتجات Philips وخدماتها وفعالياتها وعروضها. يمكنني إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت!

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.