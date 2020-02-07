حلاط عالي السرعة مع محرك فعال بقوة 1000 واط

محرك قوي يتميز بقوته التي تبلغ 1000 واط وكفاءته في استهلاك الطاقة من أجل الاستفادة من كفاءة استهلاك الطاقة والحصول في الوقت نفسه على نتائج خلط مثالية. تم تصميمه لتحقيق أعلى مستوى أداء باستخدام تقنية ProBlend Crush.