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Avance Collection

خلاط

HR2095/91
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام لخلط مثالي وتام للطعام
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    Avance Collection خلاط

    HR2095/91
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    لخلط مثالي وتام للطعام

    تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط

    لخلط مثالي وتام للطعام

    تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    لخلط مثالي وتام للطعام

    تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avance Collection خلاط

    لخلط مثالي وتام للطعام

    تتمتع خفّاقة Philips المزودة بتقنية ProBlend 6 ومحرك 700 واط بالقدرة على طحن أي شيء، بداية من الفاكهة والخضار وانتهاءً بالثلج. وبفضل وظيفة السرعات المتعددة، يمكنك القيام بالخفق والسحق والقطع للحصول على خليط ناعم وأي قوام تريده بشكل مثالي. إكتشف كلّ المميزات

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      لخلط مثالي وتام للطعام

      تقنية ProBlend 6 للحصول على نتائج أفضل حتى 50%

      • 700 واط
      • دورق زجاجي بسعة 2 لتر
      • مع ملعقة
      • ProBlend 6
      تصميم فريد للدورق بعيد عن المحور لخلط المكوّنات بفعالية

      تصميم فريد للدورق بعيد عن المحور لخلط المكوّنات بفعالية

      يؤدي وضع الشفرة بعيدًا عن المحور في الدورق إلى إحداث خفقان وخفق المكونات بطريقة أكثر فعالية.

      محرّك قوي بقوة 700 واط

      محرّك قوي بقوة 700 واط

      محرك قوي بقدرة 700 واط للخفق والمزج والسحق بفعالية.

      دورق من الزجاج ذو جودة عالية بسعة قصوى تبلغ 2 ليتر(1.5 ليتر مع الطعام)

      دورق من الزجاج ذو جودة عالية بسعة قصوى تبلغ 2 ليتر(1.5 ليتر مع الطعام)

      صُنع الدورق سعة 2 لتر من زجاج عالي الجودة ومقاوم للخدش، مما يتيح معالجة المكونات الساخنة.

      عنصر تحكم بسرعات متعددة

      عنصر تحكم بسرعات متعددة

      حدد السرعة التي تريدها للخلاط بواسطة مفتاح التحكم بالسرعة الفريد هذا.

      زر نبضي بكبسة واحدة وزر شراب الفاكهة

      زر نبضي بكبسة واحدة وزر شراب الفاكهة

      زر اعداد سرعة نبضي للتحكم في تشغيل ما تشاء، وزر لشراب الفاكهة لتحضير عصائر الفواكه الكثيفة الأفضل مذاقًا بضغطة واحدة.

      ملوق لخلط المكوّنات بسهولة

      ملوق لخلط المكوّنات بسهولة

      تضمن الملعقة المفيدة لخلاط Philips عملية تحريك آمنة أثناء خلط المكونات.

      قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات

      قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات

      كل الأجزاء قابلة للغسل في الجلاية، باستثناء الوحدة الرئيسية والشفرات.

      شفرة ProBlend 6 النجمية للخفق والتقطيع بفعالية

      شفرة ProBlend 6 النجمية للخفق والتقطيع بفعالية

      خلاط Philips مع تقنية ProBlend 6 المبتكرة لخفق الفواكه وتقطيع الخضار وسحق الثلج بفعالية قصوى.

      تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

      تنظيف سهل بفضل الشفرة القابلة للفك

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        السعة الفعلية
        1.5 لتر
        طول سلك الطاقة
        1 m
        عدد إعدادات السرعة
        4
        فولتية
        220-240 V
        التردد
        50/60 Hz
        الطاقة
        800 W
        سعة الإبريق
        2 لتر
        اللون
        أسود
        ميزات المنتج
        • مخزن لسلك الطاقة
        • أقدام مقاومة للانزلاق
        سعة الدورق
        2 لتر

      • اللون الخارجي

        دورق مواد
        الزجاج
        شفرة مواد
        فولاذ مقاوم للصدأ
        مواد الهيكل الرئيسي
        الألمنيوم

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