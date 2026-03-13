المنتجاتالدعم
ar/en

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

Azur مكواة بالبخار

تم إيقافه

الدعم

Azurمكواة بالبخار

GC4891/27

Azur مكواة بالبخار

تم إيقافه

الانتقال إلى المتجر

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب

تسجيل منتجك

ستتمكّن من الوصول إلى الدلائل والدعم المخصص والمزيد غير ذلك على الفور. كذلك، فهو يتميّز بالسرعة والسهولة.

سجّل الآن

الدلائل والمستندات

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ملف, 5.3 MB
  • 13 March 2026

تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

  • PDF ملف
  • 27 June 2026

الأسئلة المتداولة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الاتصال بشركة Philips

تسرّنا مساعدتك