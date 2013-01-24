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Azur

مكواة بالبخار

GC4891/27
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  • أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط
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    Azur مكواة بالبخار

    GC4891/27
    العثور على الدعم لهذا المنتج

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      أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

      مكواة قوية مزوّدة ببخار إضافي

      • 50 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ
      • قاعدة مكواة بتقنية Anodilium
      • مكواة مع ميزة الإيقاف التلقائي الآمن
      • قوة المكواة 2600 واط
      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

      انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

      تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

      يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      توقف وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن تشغيل مكواة Philips تلقائيًا إذا لم يتم استخدامها لـ 10 دقائق بهدف توفير الطاقة.

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      تعزيز بخار بوزن 200 غ

      المواصفات التقنية

      • عملية كيّ مريحة

        طول سلك الطاقة
        2.5 m

      • إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية

        البخار المستمر
        50 g/min
        تعزيز البخار
        200 g
        بخار عمودي
        نعم
        الفولتية
        220 - 240 V
        علبة تخزين مقاومة للسخونة
        نعم
        الطاقة
        2600 W
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        قاعدة المكواة
        مادّة الأنوديليوم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        وزن المكواة
        1.6 kg
        إعدادات بخار متغيرة
        نعم
        تخزين السلك
        مشبك لسلك الطاقة
        سعة خزان الماء
        350 ml
        مِرش
        نعم
        تعبئة سهلة وسريعة
        نعم
        منع التقطير
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        حل لتنظيف الكلس
        إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس

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