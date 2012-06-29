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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Product with Accessory Photograph Philips Azur Steam iron GC4891/27
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Product with Accessory Photograph Philips Azur Steam iron GC4891/27

تم إيقافه

Azurمكواة بالبخار

GC4891/27

1 جائزة

أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

تأتي هذه المكواة القوية من Philips مزودة بالقاعدة الأكثر متانةً على الإطلاق. فلا شيء يمكنه خدش هذه المكواة أثناء انزلاقها بسلاسة على الملابس. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك تعزيز البخار القوي في القضاء على التجاعيد بسهولة.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مكواة قوية مزوّدة ببخار إضافي

أداة طاقة للكي بقدرة 2600 واط

  • 50 غ/دقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ

  • قاعدة مكواة بتقنية Anodilium

  • مكواة مع ميزة الإيقاف التلقائي الآمن

  • قوة المكواة 2600 واط

قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

قاعدة مكواة مقاومة للخدش من الأنوديليوم

انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.