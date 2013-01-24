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Azur Pro

مكواة بالبخار

GC4881/26
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Azur Pro مكواة بالبخار

    GC4881/26
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Pro مكواة بالبخار

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة إكتشف كلّ المميزات

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Azur Pro مكواة بالبخار

    عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

    تمكّنك المكواة البخارية Azur Pro من الكيّ بسرعة بفضل البخار القوي والحصول على نتائج مثالية. باتت عملية الكيّ سهلة بفضل انزلاق المكواة السريع جدًا وخزان المياه الأكبر وحاوية الكلس المضمنة إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكواة بالبخار

      عملية كيّ مثالية وفعالة في كل مرة

      القضاء بسرعة على التجاعيد بواسطة البخار القوي

      • 2800 واط
      • 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار يبلغ 210 غ
      • قاعدة مكواة T-ionicGlide
      • إيقاف تلقائي آمن + حماية من الكلس
      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل

      إعادة تعبئة أقل بفضل خزان المياه الكبير جدًا سعة 350 مل، لكيّ كمية أكبر من الثياب في دفعة واحدة.

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

      تتوقف مكواة البخار تلقائيًا عن التشغيل عندما لا يتم استخدامها. وستتوقف عن التشغيل بعد 8 دقائق من تركها بالوضع العمودي على مسندها وبعد 30 ثانية من تركها من دون تحريكها على قاعدتها أو جانبيها.

      حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

      حاوية كلس مضمنة لجمع الكلس أثناء الكيّ

      تعمد حاوية الكلس المضمنة والمصممة خصيصًا إلى جمع جزيئات الكلس أثناء الكيّ. ويتم إخراج الكلس من المكواة أثناء عملية Self Clean، للحفاظ على أداء كيّ متّسق يومًا بعد يوم.

      مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

      مقبض سهل الحمل لإمكانية إمساكها براحة أثناء الكيّ

      يتميّز الجزء العلوي من المكواة البخارية بمقبض ناعم ذي تصميم رائع، لتكون عملية الكيّ مريحة أكثر.

      سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

      سلك طويل بحجم 2,5 م لوصول جيّد على لوح الكيّ

      يمنحك السلك الطويل بحجم 2,5 م إمكانية الوصول الضرورية أثناء الكيّ. بات بإمكانك الآن الوصول إلى كل زاوية من لوح الكيّ من دون أي مشاكل.

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      إخراج بخار يصل إلى 50 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

      يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      2800 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

      قوة 2800 واط لعملية إحماء سريعة ولأفضل أداء.

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      T-ionicGlide: قاعدة المكواة الأفضل على الإطلاق

      إن T-ionicGlide هي أفضل قاعدة مكواة نقدّمها من حيث الانزلاق والمقاومة للخدوش، وقد حازت أعلى تصنيف في فئتها مع طبقة مضمنة من أكسيد التيتانيوم.

      تعزيز بخار يصل إلى 210 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 210 غ

      تعزيز بخار يصل إلى 210 غ لإزالة حتى أصعب التجاعيد بسرعة.

      رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

      رأس مذبب لأعلى مستوى من التحكم والرؤية

      المواصفات التقنية

      • فعالية صديقة للبيئة

        توفير استهلاك الطاقة*
        20 %
        وضع توفير الطاقة
        نعم
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • سهولة الاستخدام

        مقبض ناعم
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5 m
        قاعدة المكواة
        T-ionicGlide
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        سعة خزان الماء
        350 ml
        منع التقطير
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        رذاذ مياه
        نعم
        فولتية
        220-240 V
        بخار مستمر
        50 غ/د
        بخار عمودي
        نعم
        الطاقة
        2800 W
        تعزيز البخار
        210 g

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        • إجراء مزدوج فاعل لتنظيف الكلس
        • حاوية كلس مضمنة
        • تنظيف ذاتي

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        1.5 kg
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        34,1*30*36 cm
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        16*32*14 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        1.75 kg

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