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الكي
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Azur Pro مكواة بالبخار
تم إيقافه
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GC4881/26
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Important Information Manual Philips
User Manual Philips Azur Pro Steam iron
الجميع (3)
كيف يمكنني إزالة الترسبات الكلسية من جهاز الكي بالبخار من Philips؟
What type of water can I use in my Philips Steam Iron or Steamer?
How to clean the soleplate of my Philips Steam/Dry Iron
السلسلة 500آلة إزالة الوبر عن الأقمشة
My Philips Steam Iron does not produce steam
My Philips Steam Iron does not heat up anymore
The Calc-Clean light on my Philips Steam Generator Iron keeps blinking
My Philips Steam Iron does not remove creases
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