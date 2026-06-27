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AZUR 2-in-1 مكواة بالبخار لاسلكية

تم إيقافه

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AZUR 2-in-1مكواة بالبخار لاسلكية

GC4810/27

AZUR 2-in-1 مكواة بالبخار لاسلكية

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة.

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  • 27 June 2026

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