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توفر لك وظيفة اثنين في واحد مكواة بالبخار قوية بدون سلك، يمكن تحويلها بسهولة إلى مكواة تستخدم مع سلك. استمتع بالحرية القصوى لتحريك المكواة مع سلك من دون تغيير نمط الكي: ستقوم المكواة بشحن نفسها على منصة الشحن في حين تقوم بترتيب الملابس ملابس صعبة؟ استخدم المكواة مع سلك واكوِ كما تفعل مع أي مكواة بالبخار أخرى.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
أزِل حتى التجاعيد الأصعب عبر تحرير معدل البخار الأقصى المستمر مع وظيفة البخار الفائق السرعة. في حين تحرر تعزيز البخار طلقة واحدة من البخار وتحرر وظيفة البخار الفائق السرعة دفقًا مستمرًا من البخار بأقصى معد للدقائق قليلة حسب الطلب.
انزلاق ممتاز، مقاومة للخدش، سهلة التنظيف، ومتانة لا مثيل لها!
إخراج بخار مستمر لغاية 30 غ/دقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد.
تمكّنك وظيفة تنظيف الكلس بكل بساطة من تنظيف مكواة Philips من الجزيئات الكلسية. وهذا ما يؤدي إلى إطالة عمر المكواة.
عملية كيّ مريحة
إزالة التجاعيد بسرعة وفعالية
التحكّم بالترسبات الكلسية
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