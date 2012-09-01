ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
GC4810/27
حرية الحركة، حرية الخيار
لا تقبل بأي مساومة بين حرية الاستخدام والنتائج المثالية بعد الآن. استخدام المكواة Azur FreeMotion كالمعتاد لكن بدون سلك. اشحن المكواة على القاعدة أثناء تجهيز الملابس. هل تبدو لك التجاعيد صعبة؟ انتقل بسهولة إلى الوضع السلكي للحصول على تدفق مستمر للطاقة.
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
قوة بخار 30 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 160 غ
قاعدة مكواة بتقنية Anodilium
قوة المكواة 2000 واط
توفر لك وظيفة اثنين في واحد مكواة بالبخار قوية بدون سلك، يمكن تحويلها بسهولة إلى مكواة تستخدم مع سلك. استمتع بالحرية القصوى لتحريك المكواة مع سلك من دون تغيير نمط الكي: ستقوم المكواة بشحن نفسها على منصة الشحن في حين تقوم بترتيب الملابس ملابس صعبة؟ استخدم المكواة مع سلك واكوِ كما تفعل مع أي مكواة بالبخار أخرى.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
تتمتع المكواة من Philips هذه بوظيفة البخار العمودي لإزالة التجاعيد عن الأقمشة المعلقة.
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