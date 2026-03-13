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CompactGo مكنسة كهربائية مع كيس
تم إيقافه
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FC8291/02
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EU Declaration of conformity Philips CompactGo Vacuum cleaner with bag FC8291/02 - English (US)
Important Information Manual Philips CompactGo Vacuum cleaner with bag
الجميع (2)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
كيف أنظّف فلتر المكنسة الكهربائية من Philips؟
s-bagأكياس غبار مضادة للحـساسية
قوة الشفط للمكنسة الكهربائية من Philips منخفضة
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
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