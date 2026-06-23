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AC3256/30

جهاز تنظيف الهواء

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الدلائل والمستندات

يمكن لتقنية VitaShield IPS إزالة الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,02 ميكرون ونسبة 99,97% من المواد المسببة للحساسية الشائعة والمحمولة في الهواء بطريقة طبيعية وعلى المدى الطويل.

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  • 23 June 2026

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