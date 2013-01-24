تنقية فائقة يمكن أن تطبق على غرفة تبلغ مساحتها 95 م2 كحدٍ أقصى

تعزز تقنية VitaShield IPS مع التصميم الأيروديناميكي وفلتر NanoProtect HEPA السميك جدًا توفير الهواء النظيف بمعدل يصل إلى 393 م3/الساعة، ويمكن أن يُطبّق ذلك في غرفة تصل مساحتها إلى 95 م2. كما يمكن أن تزيل جسيمات متناهية الدقّة يصل حجمها إلى 0,02 ميكرون* (أي أصغر بمئة مرة من PM2.5)، وتزيل 99,97% من مسببات الحساسية المحمولة في الهواء الشائعة، و99,9% من البكتيريا وبعض أنواع الفيروسات مثل H1N1*. كما توفر لك الحماية الأكيدة من الغازات المؤذية والمضرة مثل الفورمالديهايد والتولوين والمركبات العضوية المتطايرة.