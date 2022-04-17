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تم إيقافه
منزل نظيف بالكامل
يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة.
فوهة الشفط من 360 درجة
لغاية 70 دقيقة، 28 دقيقة من السرعة القصوى
فرشاة صغيرة فائقة السرعة
إذا أردت الحصول على أفضل أداء، ستستخدم دائمًا جهاز التنظيف على أعلى أعداد. ليس الأمر ممكنًا دائمًا بالنسبة إلى المكنسة الكهربائية اللاسلكية، نظرًا إلى أن وقت التشغيل في السرعة القصوى سينفد بسرعة. ماذا لو أمكنك الحصول على مكنسة كهربائية لاسلكية تدوم بما يكفي لتنظيف منزلك بالكامل؟ بفضل وقت التشغيل الأطول MAX* في أي مكنسة كهربائية مع عصا، وبطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل، يمكنك تنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة.
عند التنظيف، ترغب دائمًا في التأكد من أن جهازك يلتقط كل ما على الأرض بتمريرة واحدة، من دون الحاجة إلى التمرير مرات متعددة على السطح نفسه. تلتقط فوهة الشفط الشاملة من 360 درجة ما يصل إلى 99,7% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة، ولا تترك أي وسخ على الأرض! وبفضل تقنية الشفط من 360 درجة الحائزة براءة اختراع، فهي تلتقط المزيد من الغبار والأوساخ من كل جهات الفوهة، لتكون حركاتك معدودة!
ماذا لو قلنا لك أن الأرض مليئة بالغبار والأوساخ المخفية؟ تتعذّر رؤية معظم الأوساخ على الأرض بالعين المجرّدة. الآن، أصبح من السهل الكشف عن الغبار والزغب والشعر والفتات والتقاطها بفضل أضواء LED المتوفرة في الفوهة. تكشف أضواء LED في الفوهة عن الغبار والأوساخ لمساعدتك في التنظيف في كل مكان وبأي لحظة.
4.8
من 5
6
الآراء
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
لينا
17/04/2022
United Arab Emirates
جزء من العرض الترويجي
لا يستغنى عنها في المنزل
كان الانتقال من مكنسة كهربائية بدون كيس إلى مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا أذكى قرار اتخذته وجعل حياتي اليومية أسهل بكثير. صعب جدا الحفاظ على نظافة منزلي مع مراهقين وحيوان أليف في المنزل. المكنسة الكهربائية اللاسلكية مع عصا من فيليبس سهلة الاستخدام لدرجة ان جميع أفراد العائلة يمكنهم استعمالها. بفضل بطاريتها التي تدوم طويلا، يمكنني تنظيف شقتي المكونة من غرفتين نوم بالكامل دون الحاجة إلى إعادة شحنها. وإذا لزم الأمر، فإن عملية الشحن سريعة. يمكنني استعمالها باي وقت حتى أثناء استخدام وضع Turbo دون التسبب بإزعاج الآخرين. فوهة الشفط من 360 درجة تجعل عملية التنظيف أسرع فهي تلتقط الاوساخ مع كل تمريرة الى الامام وإلى الوراء. والعصا مرنة للغاية وسهل التحكم بها، مما يسمح لي بالوصول تحت الأثاث المنخفض والأماكن الضيّقة. بفضل الأضواء المركبة على الفتحة، كان من السهل الكشف على الغبار والشعر في الأماكن المظلمة. سمحت لي الفتحات والملحقات المختلفة بتنظيف الأرض والزوايا والأثاث وكان بإمكاني التبديل بينها بسهولة. تمكنت من تنظيف المنزل عدة مرات قبل الاضطرار إلى تفريغ وتنظيف حاوية الغبار وذلك كان أمر بسيط. واخيرا، هذه المكنسة الكهربائية اللاسلكية مع عصا تتميز بتصميمها الانيق وسهولة تخزينها.
الحسنات
خفيفة، بطاريتها تدوم طويلا، مرنة مع عدة ملحقات
سلبيات
صعب تثبيتها بوضعية الوقوف دون تعليقها في الحائط
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الفئة 8000 XC8043/61 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
Date of Use 2022-03-17
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الفئة 8000 XC8043/61 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
Date of Use 2022-03-17
Basma
14/04/2022
United Arab Emirates
جزء من العرض الترويجي
ميزات رائعة
حصلت على مكنسة xc8043/61 وسعيدة جدا بها سهلة التركيب، سهلة الاستخدام، سهلة الشحن والبطارية طويلة الامد لا تأخذ حيز في التخزين المكنسة ثقيلة الوزن بشكل بسيط
الحسنات
سهولة التركيب والاستخدام
سلبيات
الوزن
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الفئة 8000 XC8043/61 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
Date of Use 2022-03-14
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الفئة 8000 XC8043/61 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
Date of Use 2022-03-14
فاف٢٣
14/04/2022
United Arab Emirates
جزء من العرض الترويجي
منتج رائع
إن هذا الجهاز من أفضل الأجهزة التي أمتلكها في المنزل. فهو ينظف الأرض الأرضية بسرعة فائقة من غير أي عناء وفي جميع الاتجاهات (أثناء التمرير للأمام او عند سحبه إلى الوراء). الجميل في الجهاز ان فيه مزيج بين القوة القصوى (والتي هي فعلا قوية للغاية)، والأضواء المركبة على الفوهة (التي تسمح لك برؤية الأوساخ المخفية تحت الطاولات والخزائن والكنبايات) والعمود الذي يركب على الفوهة (الذي يمكنك أن تصل إلى أصعب الزوايا في المنزل) او بدون العصى فيتحول إلى جهاز تنظيف يدوي يصلح لتنظيف السيارات من الداخل. اما بالنسبة للفوهة الصغيرة، فهي رائعة لشفط الغبار المخفي داخل الكنبايات، والأرائك وفرشات الأسرة. هذا كله، وحتى أن شكل الجهاز يبدو جيدًا مركبا على الحائط.
الحسنات
يتحول بسهولة ألى جهاز تنظيف يدوي / قوة الشفط ممتاز
سلبيات
لا يوجد
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الفئة 8000 XC8043/61 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
Date of Use 2022-03-14
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج الفئة 8000 XC8043/61 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
Date of Use 2022-03-14
تم الاختبار مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشرة الأكثر مبيعًا والتي والتي يتخطى سعرها >300 يورو في ألمانيا، يونيو 2019
يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة التتبّع الداخلية التي تعتمدها Philips.
تم الاختبار باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة الذي طوّرته شركة Philips بالاستناد إلى IEC60312-1. يناير 2018. التمريرة الواحدة إلى الخلف وإلى الأمام