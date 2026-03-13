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الفئة 8000 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
تم إيقافه
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XC8043/61
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043
الجميع (3)
When to clean/replace the cloth of my Philips Cordless Vacuum
How long should I charge my Philips Cordless Vacuum Cleaner?
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
I cannot open the dust bucket of my Philips Cordless Vacuum Cleaner
My Philips Cordless Vacuum Cleaner does not glide well on carpets
My Philips Cordless Vacuum Cleaner runs out of battery quickly
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
تصدر المكنسة الكهربائية من Philips صوتًا غير عادي
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