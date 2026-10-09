فـوهة 360 درجة حاصلة على براءة اختراع تنظف من جميع الاتجاهات

على عكس معظم المكانس الكهربائية، توفر فـوهة PowerUp الحاصلة على براءة اختراع شفطاً بزاوية 360° من جميع الاتجاهات، للأمام والخلف والجوانب، لتنظيف أسرع دون الحاجة إلى المرور على نفس المنطقة عدة مرات. كما يلتقط تصميمها عالي الأداء ما يصل إلى 99,99% (5) من الغبار من الأرضيات.