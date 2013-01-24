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سماعات رأس مع ميكروفون

TAUH201WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • هذا هو وقتك الخاص هذا هو وقتك الخاص هذا هو وقتك الخاص
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    سماعات رأس مع ميكروفون

    TAUH201WT/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    هذا هو وقتك الخاص

    ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    هذا هو وقتك الخاص

    ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل. إكتشف كلّ المميزات

    هذا هو وقتك الخاص

    ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس مع ميكروفون

    هذا هو وقتك الخاص

    ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل. إكتشف كلّ المميزات

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      هذا هو وقتك الخاص

      • مشغلات حجم 32 مم/ جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • تصميم قابل للطي وصغير الحجم

      كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

      طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

      مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.

      تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي.

      يحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.

      يضمن لك التصميم القابل للطي بشكل مسطح سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك.

      يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.

      جهاز تحكّم مضمّن. سهولة الانتقال من الاستماع إلى الموسيقى إلى إجراء المكالمات وتلقيها.

      يسمح لك جهاز التحكّم المضمّن بتلقي مكالمة أو إيقاف تشغيل الأغاني مؤقتًا بسهولة، من دون لمس هاتفك الذكي. فالميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت يحافظ على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.

      عصبة رأس خفيفة الوزن قابلة للضبط.

      تسمح لك سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه التي يبلغ وزنها 195 غ فحسب، بالاستمتاع بالأغاني والموسيقى براحة تامة.

      غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة

      تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

      تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

      تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        طاقة الإدخال القصوى
        10 ملي واط
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        الحساسية
        102 ديسبيل
        قطر السماعة
        32 ملم

      • إمكانية الاتصال

        نوع الكبل
        نحاسي
        توصيل الكبل
        متوازٍ، تناظري
        طول السلك
        1.2  أمتار
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طبقة الموصل
        مطلية بالكروم
        الميكروفون
        ميكروفون مضمن

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • التصميم

        اللون
        أبيض

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        0.928  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10053 1
        الارتفاع
        24  سم
        الطول
        21.2  سم
        الوزن الصافي
        0,8526  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        وزن العلبة فارغة
        0,0754  كلغ
        العرض
        16.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        4.8  سم
        EAN
        ‎48 95229 10053 4
        الوزن الإجمالي
        0.25  كلغ
        الارتفاع
        22.5  سم
        الوزن الصافي
        0,1421  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        وزن العلبة فارغة
        0,1079  كلغ
        العرض
        19.5  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        4  سم
        الارتفاع
        18.5  سم
        الوزن
        0,1315  كلغ
        العرض
        13.5  سم

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