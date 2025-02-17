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سماعات رأس رياضية لاسلكية بتصميم مفتوح الأذن

TAT3708WT/97

حرّر أذنيك. واسمع كل شيء.

تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية مفتوحة الأذن هذه سماع كل ما يدور حولك، وكذلك موسيقاك.

عرض جميع المزايا

حرّر أذنيك. واسمع كل شيء.

  • تصميم مفتوح الأذن

  • جودة مكالمات واضحة

صوت متوازن أينما ذهبت

تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.

ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

مقاومة للرذاذ والعرق بتصنيف IPX4

استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 13 مم. تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه قليلاً.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.