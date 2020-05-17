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تم إيقافه
TAT2235RD/00
متوفر في
جاهزة للاستخدام على الدوام
هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة.
مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
Bluetooth®
لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.
تنقل على الطريق وبحوزتك شواحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 4 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 8 ساعات إضافية من علبة مشحونة بالكامل. تقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لساعة. يستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين بواسطة USB-C.
يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.
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