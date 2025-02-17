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سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT1138WT/97

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض

استمع إلى الأصوات بوضوح

استمع إلى الأصوات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 13 مم لتوفير صوت واضح وجهير مدوٍّ وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة الطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع بالجيب وبوقت تشغيل لمدة 15 ساعة.

عرض جميع المزايا

استمع إلى الأصوات بوضوح

  • مكالمات واضحة

  • مشغّلات بحجم 13 مم لجهير مدوٍّ

  • تصميم مريح

  • مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4

تصميم مخصص، مشغّلات بحجم 13 مم لصوت واضح وجهير مدوٍّ

استمع إلى الأصوات كما يجب. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 13 مم لتوفير تجربة استماع مذهلة. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير لئلا تفوّت أي إيقاع.

لا تقلق، استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 15 ساعة مع العلبة

مهما طال يومك، يمكنك استخدام سماعات الرأس هذه. يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات وبـ 10 ساعات إضافية من علبة الشحن العملية التي تتّسع بالجيب.

ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.