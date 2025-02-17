ضمان لمدة عامين
TAT1108BK/97
متوفر في
استمع إلى الأصوات بوضوح
استمع إلى مقاطع الموسيقى والمكالمات بوضوح. تأتي سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه مزوّدة بمشغّلات بحجم 6 مم لتوفير صوت غني وجهير قوي وبميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لإجراء المكالمات بوضوح. تتميّز هذه السماعات بمقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4 وبعلبة شحن تتّسع في الجيب وبوقت تشغيل لمدة 15 ساعة.
مكالمات واضحة
مشغّلات بحجم 6 مم لجهير قوي
تصميم مريح
مقاومة للطرطشة/التعرّق بتصنيف IPX4
مهما طال يومك، يمكنك استخدام سماعات الرأس هذه. يمكنك الاستمتاع بوقت تشغيل لمدة 5 ساعات وبـ 10 ساعات إضافية من علبة الشحن العملية التي تتّسع بالجيب.
استمع إلى الأصوات كما يجب. تتميّز سماعات الرأس هذه بتصميم مخصص، ومشغّلات ديناميكية بحجم 6 مم لتوفير تجربة استماع حقيقية. تعزز قدرة الطاقة الكبيرة للمشغّلات الديناميكيات وصوت الجهير لئلا تفوّت أي إيقاع.
لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.
المراجعات
إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.