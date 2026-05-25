رمز من الثمانينيات، بحلة جديدة

يضم The Tube، خلف تصميمه الشهير، نظام ستيريو ثنائي الاتجاه يقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 280 واط (140 واط RMS) مع نطاق صوتي أوسع وتجربة استماع أكثر انغماسًا. وعند انتقال الحفلة إلى الأماكن الخارجية، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound لتعزيز قوة الجهير والحفاظ على وضوح الصوت في الهواء الطلق.