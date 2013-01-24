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مارس ما تجيده وتحبه
يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مارس ما تجيده وتحبه
يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات
مارس ما تجيده وتحبه
يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مارس ما تجيده وتحبه
يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية! إكتشف كلّ المميزات
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
يمكن للأطفال تخصيص هذه السماعات بواسطة ملصقات أو حتى بأعمالهم الفنية ورسوماتهم الخاصة، إذ يمكن فتح الطبقة الخارجية الظاهرة لغطائَي الأذنَين حتى تتمكن من الرسم على الجهة الداخلية. كذلك، يتم إرفاق ثلاث مجموعات من الملصقات والبطاقات المصورة.
تتميّز سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه المصممة للأطفال بتصميم ذكي يمكن طيه باتجاهين. يمكنك طيّها بشكل مسطّح لتتمكن من تخزينها في الدرج في غرفة النوم، أو يمكنك طيّها بشكل مسطّح نحو الداخل لتشكّل حزمة صغيرة تتسع في جيب معطفك أو حقيبتك.
يمكن ضبط عصبة الرأس المتينة والمرنة بسهولة وهي صلبة بما يكفي لتتحمل صدمة رميها في حقيبة الظهر أو سقوطها على الأرض. ويمكن حتى ليّها بقوة من دون أن تنكسر. فمهما فعل الأطفال بسماعاتهم، ستبقى سليمة وقطعة واحدة.
توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.
يشمل السلك الصوتي الذي يبلغ طوله 1,2 م جهاز تحكّم مضمّنًا بسيطًا مع ميكروفون مضمّن. فيتمكن الأطفال من إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا أو الإجابة على مكالمة واردة، من دون أن يلمسوا هواتفهم الذكية.
يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
الصوت
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التصميم
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي