آمنة دائمًا وممتعة دائمًا. مستوى الصوت محدود إلى 85 dB*

صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون آمنة لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع أكثر من اللازم.