ضمان لمدة عامين
TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة للغاية، وممتعة للغاية!
دع الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملونة هذه! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل حضر الأصدقاء؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أحد أصدقائهم على التوالي ليستمعوا معًا.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصًا لتكون آمنة لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بصوت مرتفع أكثر من اللازم.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجمًا والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة الأطفال عند ارتداء هذه السماعات خفيفة الوزن. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطّنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط في الخلف تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان السماعات بارزة بأفضل شكل، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة في غطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم إغلاق النافذة بإحكام مرة أخرى.
المراجعات
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 لضمان الاستماع الآمن.