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إليك صوت الجهير مدوي
غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إليك صوت الجهير مدوي
غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات
إليك صوت الجهير مدوي
غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إليك صوت الجهير مدوي
غطِّ أذنيك واشعر بالجهير! تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، للحصول على صوت جهير أعمق بلمسة زر. احصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة، وشحن سريع واتصال Bluetooth متين جدًا. لن تفوّت أي إيقاع بعد الآن. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.
تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا أصبحت الطاقة منخفضة، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بالحفاظ على تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية. كذلك، يسمح لك الكبل المضمّن والقابل للفصل باستخدام سماعات الرأس هذه بطريقة سلكية أيضًا.
تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.
استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.
ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.
الملحقات
إمكانية الاتصال
الراحة
التصميم
الطاقة
الصوت
الكرتون الخارجي
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
UPC
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