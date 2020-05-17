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سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

TAH4205BL/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي اشعر بصوت الجهير المدوّي
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    Bluetooth

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    TAH4205BL/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن

    اشعر بصوت الجهير المدوّي

    استمتع بصوت صاخب مع صوت جهير أقوى. تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية المثبّتة على الأذن هذه بزر لتعزيز الجهير، لتتمكّن من إشعال الحماس في أي وقت. ستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة وشحن سريع ومجموعة متنوعة من الألوان الأنيقة غير اللامعة للاختيار من بينها. إكتشف كلّ المميزات

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      اشعر بصوت الجهير المدوّي

      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • تصميم قابل للطي وصغير الحجم
      • وقت تشغيل لغاية 29 ساعة
      احصل على عزل صوتي رائع من تصميم الجزء الخلفي المغلق

      احصل على عزل صوتي رائع من تصميم الجزء الخلفي المغلق

      زر لتعزيز الجهير. جهير أقوى بلمسة واحدة

      تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن بمشغّلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم تقدّم لك صوتًا واضحًا وجهيرًا غنيًا. وإذا كنت تريد المزيد، فما عليك سوى الضغط على زر تعزيز الجهير وستشعر بالفرق على الفور.

      وقت تشغيل يستمر 29 ساعة. شحن بواسطة USB-C

      تحصل على وقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة بعد شحن لساعتين بواسطة USB-C. وإذا بدأت الطاقة بالنفاد، فستساهم عملية شحن سريعة لمدة 15 دقيقة بإبقاء تشغيل الموسيقى لأربع ساعات إضافية.

      عصابة رأس مبطّنة وخفيفة الوزن وقابلة للتعديل

      تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

      تصميم قابل للطي بشكل مسطح لسهولة التخزين

      استمتع بالجهير المدوّي. يمكن طي أغطية الأذن بشكل مسطح وقلبها إلى الداخل لسهولة حفظها في جيبك أو حقيبتك. ما عليك سوى طيها وتصبح جاهزًا للانطلاق.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

      تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة

      تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        الحساسية
        110 ديسيبل (1 كيلوهرتز)
        نطاق التردد
        20 - 20,000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        30 ملي واط
        نوع المشغل
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        إصدار Bluetooth
        5.0
        برنامج الترميز المدعوم
        SBC
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        نوع الإرسال اللاسلكي
        Bluetooth
        لاسلكي
        نعم
        الميكروفون
        ميكروفون مضمن

      • الراحة

        نوع مفاتيح التحكم
        زر

      • التصميم

        اللون
        أزرق
        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة على الرأس
        تصميم قابل للطي
        مسطح

      • الطاقة

        وقت تشغيل الموسيقى
        29  س
        مدّة التحدث
        21 ساعة
        نوع البطارية (سماعات الرأس)
        ليثيوم بوليمر (مضمّنة)
        قدرة البطارية (سماعات الرأس)
        250 مللي أمبير في الساعة
        فترة الاستعداد لعمر البطارية
        166 ساعة
        وقت الشحن
        2  س
        فترة الشحن السريع
        15 دقيقة لمدة 4 ساعات
        عدد البطاريات
        1 قطعة
        وزن البطارية (إجمالي)
        5,3 غ
        قابلة للشحن
        نعم

      • الملحقات

        سلك الشحن
        كبل USB-C
        دليل البدء السريع
        نعم

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        21.2  سم
        العرض
        17  سم
        الارتفاع
        24  سم
        الوزن الإجمالي
        1,043  كلغ
        الوزن الصافي
        0,5415  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,5015  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 11030 1

      • أبعاد المنتج

        العمق
        4  سم
        الارتفاع
        18.5  سم
        الوزن
        0.15  كلغ
        العرض
        16.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        5  سم
        EAN
        48‎ 95229 11030 4
        الوزن الإجمالي
        0.286  كلغ
        الارتفاع
        22.5  سم
        الوزن الصافي
        0,1805  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,1055  كلغ
        العرض
        19.5  سم
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        صندوق
        طريقة العرض على الرف
        تعليق

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20112 5

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