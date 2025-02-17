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  • جهير ديناميكي
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  • جهير ديناميكي
  • جهير ديناميكي
  • جهير ديناميكي
  • جهير ديناميكي

سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن

TAE2146WT/97

متوفر في

أبيض
أبيض
أسود
أسود

جهير ديناميكي

مشغّلات قوية حجم 10 مم لجهير ديناميكي وصوت واضح. ميكروفون وزر رد مضمّنان لمكالمات مريحة.

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تابع التحدث أثناء تشغيل الموسيقى

جهير ديناميكي

  • مقبس USB-C

  • مشغلات حجم 10 مم

  • مغلق من الخلف داخل الأذن

ميكروفون مضمن وزر المكالمات

مع الميكروفون المضمن وزر المكالمات، يمكنك استخدام سماعة رأس Philips هذه للاستماع إلى الموسيقى والرد على المكالمات من هاتفك الجوال. تمتع بالمكالمات الهاتفية بدون استخدام يديك، من خلال استقبال المكالمات وإنهائها بسهولة من سماعة الرأس الخاصة بك.

إحكام مثالي داخل الأذن لحجب الضوضاء الخارجية

تتناسب مشغّلات السمّاعات Super-small مع سمّاعات أذن Philips براحة تامة مع أذنيك. وبفضل هذه الملاءمة الفائقة، يتم عزل الضوضاء الخارجية للحصول على تجربة استماع عالية الحدة.

كبل طوله 1.2 م مثالي للاستخدام الخارجي

طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.

المواصفات التقنية

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