ضمان لمدة عامين
TAE2000WT/97
انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
ارتدِ سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الأذن مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
إمكانية تحكم مضمنة في السلك
موصل USB-C
جهير غني مع صوت واضح
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيرًا غنيًا بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات أذن داخلية بملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.
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