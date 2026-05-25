ضمان لمدة عامين
TAE2000OR/97
اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضًا بموصل USB-C، مما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة في السلك
موصل USB-C
جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيرًا غنيًا بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات أذن داخلية بملاءمة مثالية.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.
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