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  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
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سماعات أذن مزودة بميكروفون

TAE2000OR/97

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ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضًا بموصل USB-C، مما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

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  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة في السلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني وصوت نقي

ملاءمة مريحة طوال اليوم

تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيرًا غنيًا بفضل مشغلاتها القوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة مع سماعات أذن داخلية بملاءمة مثالية.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة فورًا

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى على اتصال دائمًا مهما كانت الظروف.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.