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سماعات رأس رياضية لاسلكية بتصميم مفتوح للأذن

TAA1708YL/97

تتحرك أنت، لكنها لن تتحرك

تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية بتصميمها المفتوح للأذن سماع كل ما يدور من حولك، والاستماع إلى موسيقاك أيضًا.

عرض جميع المزايا

تتحرك أنت، لكنها لن تتحرك

  • تصميم مفتوح للأذن

  • جودة مكالمات واضحة

صوت متوازن أينما ذهبت

تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.

ميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي لمكالمات واضحة

لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.

صوت من دون سماعات رأس. تصميم مفتوح على الأذن

مع حجرة وخوارزمية مخصصتَين، تنقل تقنية Directional Acoustic الموسيقى إلى قناة الأذن، ما يخفف إلى الحد الأدنى من التسرب والرجفان ويحافظ على التفاصيل والجهير. توفّر هذه التقنية كل مزايا التصميم المفتوح على الأذن مع جودة صوت وراحة محسنتَين.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.