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سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

TAA1105BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • من الحديقة إلى الشارع من الحديقة إلى الشارع من الحديقة إلى الشارع
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    سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

    TAA1105BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس رياضية مثبتة في الأذن مع ميكروفون

    من الحديقة إلى الشارع

    انغمس في تجربتك بفضل سماعات الرأس المقاومة للتعرّق التي تتيح تناغمًا بين حركاتك والصوت الواضح والجهير المنشِّط. يسمح تصميم مشبك الأذن المرن بتثبيت غطائَي الأذن في مكانهما، ويتميّز السلك بطول مثالي يبلغ 1,2 م لإبقاء هاتفك في جَيبك. إكتشف كلّ المميزات

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      • مشغلات 15 مم/جزء خلفي مفتوح
      • سماعة أذن خطافية

      سماعات رأس ثابتة مهما تحرّكت

      يمكّنك مشبك الأذن المرن والمحدد الشكل من تعديل وضعية سماعات الرأس الخفيفة الوزن لملاءمة مريحة ومُحكمة بطريقة مثالية. يمكنك التحرك من دون القلق بشأن سقوط سماعات الرأس في تلك اللحظة الحاسمة.

      صوت واضح وجهير منشِّط

      تمت موالفة المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم حجم 15 مم بطريقة مثالية لتقدّم صوتًا واضحًا، كما تحسّن فتحات صوت الجهير أداء الجهير. تتموضع بطانات الأذن بصورة مريحة في الأذن من دون الغوص في قناتها.

      تحكّم سهل للاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات

      استمتع بكل دقيقة من قوائم التشغيل المفضّلة لديك، سواء أكنت تمارس رياضة الهرولة على الأرصفة أم على مسارات مخصصة في الحديقة. يتيح لك جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن التحكّم بقائمة التشغيل الخاصة بك وتشغيل المساعد الصوتي في هاتفك وتلقي المكالمات من دون أن تفوّت أي نغمة.

      مصممة لقوائم التشغيل المناسبة لممارسة التمارين الرياضية

      زد من حدة نشاطك، فسماعات الرأس الرياضية هذه والمقاومة للتعرّق بتصنيف IPX2 قادرة على التحمّل. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ طول الكبل 1,2 م ليصل إلى هاتفك بسهولة من دون أن يعيق تحركاتك.

      كبل بطول 1,2 م

      تأتي سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه مع كبل بطول 1,2 م. بالإضافة إلى ذلك، يحمي المثبّت المطاطي والناعم الموجود بين سماعات الرأس والكبلات اتصال الكبل للحفاظ على تدفق الصوت.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مفتوح
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        الحساسية
        96  ديسيبل
        قطر السماعة
        15  ملليمترًا
        المقاومة
        16  أوم

      • إمكانية الاتصال

        توصيل الكبل
        خطان متوازيان
        طول السلك
        1.2  أمتار
        موصل
        3.5  ملليمترًا
        طبقة الموصل
        مطلية بالكروم
        الميكروفون
        ميكروفون مضمن

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        0,1785  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11044 5
        الارتفاع
        16.7  سم
        الطول
        10.6  سم
        الوزن الصافي
        0,05751  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0,12099  كلغ
        العرض
        8.6  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        1,61  كلغ
        GTIN
        ‪1 48 95229 11044 8
        الارتفاع
        17.8  سم
        الطول
        35.6  سم
        الوزن الصافي
        0,46008  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        وزن العلبة فارغة
        1,14992  كلغ
        العرض
        21.4  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        2.5  سم
        EAN
        ‎48 95229 11044 1
        الوزن الإجمالي
        0,04583  كلغ
        الارتفاع
        17.3  سم
        الوزن الصافي
        0,01917  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        وزن العلبة فارغة
        0,02666  كلغ
        العرض
        9.5  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        1.8  سم
        الارتفاع
        5.4  سم
        الوزن
        0,01917  كلغ
        العرض
        4  سم

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